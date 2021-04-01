Уфимка в эфире телеканала встретилась с «похороненной» 14 лет назад мамой

Анастасия все это время не верила в это и была уверена, что ее мать жива.

Уфимка Анастасия Ягафарова в 2007 году потеряла свою маму. Женщина ушла из дома, оставив Анастасию и ее сестру в доме при храме в Андреевке, а сама уехала в Уфу. Дочкам она сказала, что серьезно больна, и ей нужно лечение. Через пару месяцев девочкам сказали, что их мама мертва. Однако Анастасия все это время не верила в это и была уверена, что ее мать жива. И не зря – 31 марта она встретилась с ней в эфире программы «Пусть говорят».

- Мы ее несли на кладбище, ее отпевали, похороны были, как полагается. И я ни одну слезинку не проронила, потому что были ощущения, что это не она. Ну, или я просто не хотела в это верить, - рассказала Анастасия.

На руках у Анастасии имеется даже свидетельство о смерти.

В студию пришла уфимка, которая раскрыла правду – пропавшая Наталья Акимова ее нынешняя соседка, живет в Уфе на улице Чернышевского. В далеком 2013 году она рассказывала, что у нее есть дочь. Жила все это время с сожителем – выпивала, устраивали гулянки, которые чаще всего заканчивались драками. Он ее бил частенько. Благодаря соседке удалось найти и саму Наталью.

В середине программы Анастасию и других участников ждал сюрприз – в студию вышла Наталья Акимова, которую успели похоронить и отпеть 14 лет назад.

- Это она, - плачется мужу Анастасия. – Это она.

Женщину, как оказалось, нашли в уфимском реабилитационном центре. Акимова имела проблемы с законом, сама узнала о том, что ее ищут.

- Прости меня, прости меня, - плакала Акимова.

Женщина рассказала, что в Уфе ее сбила машина, когда та переходила дорогу на зеленый свет. Ее выбросило на бордюр, она ударилась головой об него и потеряла память.

- Я училась ходить заново, я училась говорить, - вспоминает женщина.

Наталья оказалась родной матерью Анастасии. Результат теста составил 99,6%.

Она не помнила ни свое имя, ни о том, что у нее есть дети. Позже память к ней вернулась, она вспомнила, что у нее есть две дочери Аня и Настя. Как говорит сама женщина – пыталась найти, но безрезультатно.

По результатам ДНК Наталья Акимова оказалась родной матерью Анастасии. Результат теста составил 99,6%.

Анастасия не была удивлена, она лишь прошептала:

- Я знаю.

В конце программы Акимова попросила прощения у своих детей.