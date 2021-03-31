12 раз ударил ножом и завернул в пакеты: в Башкирии поймали подозреваемого в кровавой расправе над 21-летней девушкой

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С молодой уфимкой жестко расправился ее знакомый, а потом бросился в бега.

Вся эта печальная история началась с того, что на днях в социальных сетях появились сообщения о пропаже 21-летней уфимки Дианы К. Родственники пропавшей рассказывали, что девушка исчезла еще 24 марта, когда просто вышла из дома и не вернулась обратно. Телефон девушки также был выключен.

А вчера вечером родные Дианы сообщили страшную новость – девушка была найдена мертвой в съемной квартире своего 24-летнего знакомого.

- Он не был ее парнем, просто друг, знакомый. Что Диана у него делала, пока не знаем. Не знаем и из-за чего произошла ссора. Но он просто убил ее: нанес 12 ножевых ранений, завернул тело в мусорные пакеты, снял все деньги с ее банковской карты и скрылся! – рассказал родственник убитой девушки.

В следственном комитете республики подробных комментариев по поводу случившегося не озвучили – лишь подтвердили факт убийства, а также то, что подозреваемый в преступлении уже задержан.

- В настоящее время розыск завершен, следователями совместно с сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, - отметили в пресс-службе ведомства.

Многочисленные родственники и друзья молодой девушки не могут поверить в случившееся. Все вспоминают Диану как очень добрую, приветливую и отзывчивую девушку и искренне соболезнуют, а также желают убийце самого строгого наказания.

- Солнышко моё любимое. Спи спокойно. Мне очень тебя будет не хватать, - не может сдержать слез брат убитой Дамир Б.

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией.