Минута молчания, нарушение режима и спад числа больных ковидом: главное с планерки Радия Хабирова

Хабиров перечислил нарушения антиковидного режима, которые были выявлены в поликлиниках и больницах республики за последние дни. Фото: Рустем АХУНОВ

Оперативное совещание в правительстве республики Радий Хабиров начал с минуты молчания.

Глава рассказал, что вчера проводил в последний путь главу Аскинского района 33-летнего Ришата Дихина, который умер от осложнений от коронавируса.

- 33 года парню. Два года с нами работал, очень энергичный был человек. Так получилось, что мы его потеряли, - сказал Хабиров и объявил минуту молчания.

После нее глава рассказал, что Дихин подхватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел им, выздоровел, но в дальнейшем «последствия его догнали».

- За это время, чтобы мы все понимали, и люди тоже понимали, у нас уже второй глава ушел. Причины те же (коронавирус – Ред.), - подытожил Хабиров.

Хабиров не скрывает тот факт, что очень обеспокоен из-за ситуации с коронавирусом и снова поручил чиновникам не расслабляться и сделать прививки.

ЗАБОЛЕЛ ЕЩЕ ОДИН ЧИНОВНИК

Глава сообщил, что вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов республики тоже подхватил коронавирус.

- Я с Илшат Азаматовичем говорил. Почему не вакцинируемся? Нет, нет, все хорошо [отвечает]. Сейчас вот в больнице лежит. Вы посмотрите, вы несете ответственность. Вы там либо пять масок наденьте, либо что. Вы мне здоровые нужны, - обратился Радий Хабиров к чиновникам.

Однако в конце совещания Тажитдинов связался с главой и сообщил, что не лежит в больнице, а лечится дома.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По данным министра здравоохранения Максима Забелина, эпидемия коронавируса в республике идет на спад.

Так, за последние 24 часа в республике зарегистрировано только 108 новых случаев инфицирования ковидом, а общее число заболевших достигло 32 352 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 4372 человек, еще 242 госпитализированы. Состояние пяти пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в реанимацию.

Также за сутки было выписано с полным выздоровлением 142 пациента, всего с начала эпидемии более 85 процентов заболевших также выздоровели. Для оказания медицинской помощи в республике развернуто инфекционных 1968 коек, занятость которого составляет 84 процента. Все койки оснащены необходимым оборудованием, кислородом и лекарствами.

- Сохраняется положительная динамика по заболеваемости ОРВИ. Снижение за квартал составляет более 17 процентов по сравнению с 2020 годом, - отметил Максим Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация населения от коронавируса. 1-м компонентом вакцинировано уже 132 тысячи человек, а завершили вакцинацию 95 тысяч человек.

НАРУШЕНИЯ ВСЕ ЕЩЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ

Хабиров перечислил нарушения антиковидного режима, которые были выявлены в поликлиниках и больницах республики. По его поручению с 23 по 26 марта в районы и города республики выезжала контрольная комиссия, которая проверяла, как в различных бюджетных организациях соблюдаются санитарные нормы. Из 53 проверенных учреждений замечания были сделано только 15-ти. В остальных 38 был порядок.

Большая часть нарушений была допущена в медицинских учреждениях: во взрослой поликлинике Стерлитамака, Белебеевской детской поликлинике, Учалинской ЦГБ, Бирской ЦРБ, Нефтекамской поликлинике, Верхнеяркеевская ЦРБ, а также онкодиспансере города Октябрьского. Суммарно контрольное управление выявило в лечебницах следующие нарушения: не проводилась термометрия посетителей, не был организован пропускной режим, разделение зон на грязную и чистую носило формальный характер, пациенты и персонал соблюдали масочный режим только в 50% случаев.