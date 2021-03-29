Жительница Башкирии облила соседа бензином за замечание не курить в подъезде

Женщина свою вину признала лишь частично. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии в Агидели осудят 36-летнюю местную жительницу, которая пыталась убить своего соседа. Женщина обвиняется по статье 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью).

Как рассказали в следственном комитете, случай произошел еще 25 октября 2020 года. Горожанка в состоянии алкогольного опьянения стояла со своими подругами на лестничной площадке. Мимо проходил сосед, который сделал замечание женщинам за курение в подъезде и громкие разговоры. Одна из женщин разозлилась еще больше и закончила словесную перепалку преступлением. Она облила мужчину бензином и подожгла его. Пострадавшего потушили члены его семьи и вызвали скорую помощь, медики увезли его в больницу в тяжелом состоянии с ожогами тела более 50%.

Следователи опросили других жителей дома, заключили злоумышленницу под стражу, провели расследование и необходимые экспертизы.

Сейчас прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, и совсем скоро обвиняемая предстанет перед судом.

Женщина свою вину признала лишь частично.