«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» четыре матча подряд в плей-офф и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Уфимские хоккеисты поставили своеобразный антирекорд в плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021. Во втором раунде подопечные Томи Ламса встретились с казанским «Ак Барсом» Дмитрия Квартального. К сожалению, «юлаевцы» потерпели поражение в четырех матчах подряд и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. Так, уфимские хоккеисты установили своеобразный исторический рекорд – в «сухую» проиграли серию плей-офф впервые за всю историю выступления в КХЛ.

РОКОВЫЕ МАТЧИ

После победы в первом раунде плей-офф над челябинским «Трактором» «юлаевцы», занявшие в регулярном чемпионате КХЛ четвертое место, вышли на победителей «Востока» казанский «Ак Барс». Вывеска «Салават Юлаев» - «Ак Барс» всегда вызывает повышенный интерес со стороны болельщиков, а уж в плей-офф «Зеленое дерби» и вовсе становится настоящим праздником. К слову, соперники должны были встретиться в полуфинале Восточной конференции КХЛ и в прошлом сезоне. Но, как известно, розыгрыш Кубка Гагарина-2020 было решено отменить из-за пандемии коронавируса.

В первых двух матчах, проходивших в Казани, подопечные Томи Ламса потерпели поражения с общим счетом 6:2. В первой игре серии «юлаевцы» проиграли со счетом 1:4, а во второй – 2:1 в дополнительное время.

Следующие два матча серии прошли в Уфе. В первом поединке «Салават» проиграл со счетом 1:2, а во втором – 2:3. Впервые за долгое время игры на льду «Уфа-Арена» прошли при полных трибунах – власти Башкирии отменили все ограничения на посещения хоккейных матчей.

После первой встречи в башкирской столице разразился настоящий скандал. Перед матчем по традиции прозвучал сначала гимн России, а затем Башкирии. Во время исполнения последнего фанаты «Ак Барса» принялись перекрикивать болельщиков, исполнявших гимн А-капелла. В итоге, за поведение болельщиков лига приняла решение оштрафовать казанский клуб на 100 тысяч рублей.

Четвертый матч серии завершился со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса»

КРАТКИЕ ИТОГИ

По завершении серии плей-офф между «Салаватом» и «Ак Барсом» наставники команд дали краткие комментарии. На пресс-конференции после четвертого матча Томи Ламса, с которым накануне клуб продлил контракт, признал свои ошибки. В частности, он заявил, что тренерский штаб «юлаевцев» не доволен первым матчем, который проходил в Казани, а оставшиеся три его подопечные показали равную с соперником игру.

- Ключевое, что из всей этой серии мы должны вынести положительные для себя уроки. Отмечу, что с точки зрения защиты мы хорошо прибавили, хорошо действовали в этой серии, но ключевое, что не смогли забивать. Соперник очень здорово защищался и это как раз то, что нам сейчас нужно проанализировать. То над чем нужно поработать и понять, как в следующий раз с этим справляться, - заявил Томи Ламса.

А еще главный тренер «Салавата Юлаева» удивил болельщиков команды, когда заявил, что сезон 2020/2021 для уфимской команды был «одним из лучших».

Главный тренер «Салавата» назвал этот сезон одним из лучших для команды за последнее время

- Если говорить о сезоне, то это был один из лучших сезонов «Салавата Юлаева» за последнее время. Если ты хочешь построить что-то успешное в команде, то ты должен не только в это верить, но и с упорством работать. Считаю, что вся организация «Салават Юлаев» вместе с игроками сделала шажочек вперед, - подчеркнул наставник «юлаевцев».

Своими впечатлениями от серии с «Салаватом Юлаевым» поделился и главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

- Мы понимали, с какой командой играем – хорошая команда, мощная. Считаю, была довольно-таки жёсткая серия. Мы держали этот удар и, в общем-то, было интересно сыграть с Уфой. Думаю, все матчи были «от ножа» и многим это понравилось. Нам было непросто, - заявил наставник «Ак Барса».