В Уфе шестилетний ребенок сорвался с 12 этажа и выжил – его состояние тяжелое

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Вчера 22 марта в столице Башкирии ближе к полуночи с окна 12 этажа выпал шестилетний ребенок. Несмотря на все обстоятельства, малыш выжил и сейчас находится в больнице.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, ЧП произошло на улице Энтузиастов. По предварительным данным, ребенок был дома один, он залез на подоконник и сорвался с окна.

В сети появилось видео момента происшествия – на записи видно, как ребенок летит с высоты и приземляется прямо в сугроб. На помощь к нему прибежал прохожий, который вызвал скорую помощь. Медики увезли ребенка в больницу.

В Минздраве Башкирии сегодня 23 марта прокомментировали, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

- У него тяжелая сочетанная травма (одномоментное повреждение органов двух и более анатомических областей – Ред.). Вчера прооперирован. Прогнозов пока не дают. Врачи наблюдают за состоянием, - рассказала «КП» Софья Алешина, пресс-секретарь ведомства.

Сейчас ведутся разбирательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Спасатели убедительно просят не оставлять детей одних в комнате, где у него есть возможность самостоятельно открыть окно.