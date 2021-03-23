Жительница Башкирии разрубила возлюбленного топором и спрятала части на дне колодца

Фото: следственный комитет по РБ

На днях в Гафурийском районе на дне заброшенного колодца местные жители обнаружили расчлененное тело мужчины. На место происшествия немедленно прибыли полицейские и следователи, которые извлекли останки из колодца и отправили их на судмедэкспертизу. Вскоре выяснилась и личность убитого: им оказался 40-летний уроженец Куюргазинского района, который пропал еще 12 февраля. Заявление о пропаже сына подал его отец. Мужчина надеялся, что сын уехал на заработки, но судьба его оказалась гораздо печальнее.

Оперативникам и следователям не составило труда восстановить примерную цепочку событий и выйти на предполагаемого убийцу. Каково же было удивление стражей порядка, когда жестким расчленителем оказалась 39-летняя жительница села Белое озеро, которую с убитым связывали романтические отношения.

- Следователи совместно с сотрудниками полиции изучили личность потерпевшего и круг его общения, допросили родственников и односельчан погибшего и выяснили, что в последнее время его часто видели в компании местной женщины, правда, поначалу та всячески отрицала свое знакомство с убитым, - объяснили в пресс-службе регионального Следкома.

Впрочем, расколоть женщину сыщикам не составило труда, и она призналась, что 12 февраля распивала со своим сожителем алкоголь. Но вскоре романтический вечер перерос в ссору, потому что мужчина начал ревновать свою возлюбленную и высказывать ей претензии. Тогда разозленная женщина схватила скалку и несколько раз ударила сожителя по голове, от чего тот упал замертво. Звонить в полицию сельчанка не собиралась – сначала два дня хранила тело на кухне, а потом по совету подруги топором разрубила тело на две половинки и ночью на санках отвезла их к старому заброшенному колодку и скинула их на дно, после чего вернулась домой.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.