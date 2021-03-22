В Башкирии начнут делать прививки от коронавируса в торговых центрах

В торговых центрах республики откроются мобильные пункты вакцинации Фото: Андрей АБРАМОВ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 22 марта власти обсудили итоги «коронавирусного года», вакцинацию и ситуацию с ковидом в школах. Теперь жители Уфы и Стерлитамака смогут привиться от вируса даже в торговых центрах.

КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ СНИЖАЕТСЯ

Число заболевших коронавирусом в республике продолжает снижаться. По данным регионального Минздрава, за последние сутки в республике зарегистрировано 112 новых случаев, а общее число инфицированных достигло 31377 человек.

Большая часть заболевших переносит болезнь в легкой форме, они лечатся амбулаторно, на стационарном лечении остаются 277 человек. В тяжелом состоянии 41 пациент, семеро из них – в реанимации. Трое за последние 24 часа скончались, и общее число умерших достигло 336 человек. Одним из погибших оказался волонтер.

- Мне пишут, что вчера от ковида умер первый волонтер. 35 лет человеку было. Мы очень соболезнуем, - сказал Хабиров.

Он попросил подчиненных помочь родственникам погибшего - оказать нужное сейчас внимание родителям и семье мужчины.

Стремительно увеличивается число выздоровевших – за сутки от вируса вылечилось 121 человек, а всего с начала эпидемии выздоровели уже 25980 жителей республики.

- Число инфекционных коек в регионе соответствует минимальным нормативам – 2068, занятость составляет 75 процентов, - уточнил Максим Забелин.

В свою очередь, министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что число заболевших в общеобразовательных организациях быстро снижается.

– По дошкольным учреждениям на сегодняшний день всего пятеро больных детей, 18 работников дошкольного образования. Менее двухсот заболевших школьников и 138 заболевших учителей, – сообщил чиновник.

Глава республики, комментируя доклад министра, призвал его не допускать вспышек коронавируса в образовательных учреждениях.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Массовая вакцинация в регионе не останавливается – первым компонентом вакцины привиты уже 118 тысяч человек, вторым компонентом – 76 тысяч жителей, сообщил Максим Забелин. Накануне в Башкирию поступила очередная доза вакцины – 8400 доз. Они уже распределены по медучреждениям. Также министр заявил, что власти планируют прививать от коронавируса посетителей торговых центров. В Уфе и Стерлитамаке будут открыты мобильные пункты вакцинации.

- В городе Уфе это торговый центр «Мега», «Планета», «Башкирия лайфстайл» и в городе Стерлитамаке торговый центр «Сити-Молл». Работа в этом плане продолжается, - сказал Забелин.

«ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ВСЕ ПРОШЛИ»

Радий Хабиров подвел итоги коронавирусного года – он поблагодарил коллег за работу в рамках борьбы с COVID-19 и призвал их не расслабляться.

– Я хотел, коллеги, вас всех сегодня поблагодарить. Целый год – вот так он пролетел. Невероятно сложный был год. Я вам очень признателен, что мы вместе – плечом к плечу – вот это все прошли. И я с глубоким уважением отношусь к труду каждого из вас. Безусловно, мы все должны поблагодарить врачей – на них пришла основная нагрузка. Ну и в этот день и вспомнить должны всех, кого мы потеряли: наших близких, друзей, врачей, которые практически на переднем фронте заразились и погибли, поэтому большое спасибо. Мы должны ценить это и помнить, - сказал глава.

Также Хабиров добавил, что его смущает ситуация, что в западной Европе вводятся полныелокдауны из-за вируса. Он попросил профильных министров республики проработать меры, направленные «на повышение внимания и настороженности» в лечебных, социальных и образовательных учреждениях.

- Мы все расслабились, - констатировал глава республики.