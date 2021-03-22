Власти Башкирии рассказали, как планируют бороться с безработицей

На начало 2021 года в Башкирии официально зарегистрировано около 45 тысяч безработных Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом выступила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Она рассказала, как власти республики боролись с безработицей в прошлом году, и как сейчас обстоят дела на рынке труда в регионе.

Ленара Иванова начала свой доклад с «сухих» и общеизвестных фактов. С апреля по октябрь 2020 года в Башкирии, как и по всей стране, наблюдался рост безработицы.

- По данным международной организации труда уровень безработицы вырос не так уж сильно. Мы с вами знаем, что обвала на рынке труда и массовых сокращений не произошло. В тоже время на регистрируемом рынке труда уровень безработицы вырос почти в пять раз. Причиной этого стало повышение размера пособия по безработице, специальные доплаты на несовершеннолетних детей по три тысячи рублей на каждого ребенка, а также то, что граждане могли дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных, - пояснила Ленара Иванова.

По словам министра, с осени прошлого года ситуация на рынке труда постоянно улучшается. По данным международной организации труда число безработных в Башкирии по сравнению с октябрем 2020 года снизилось на 19 тысяч человек, а зарегистрированных безработных более чем на 47,5 тысяч человек.

- Безусловно, положительную роль сыграли нормализация экономики, принятые пакеты мер поддержки и четкая работа службы занятости, - резюмировала министр труда Башкирии.

Всего за 2020 год по данным властей республики пособия по безработице получали порядка 200 тысяч человек и посодействовали в трудоустройстве почти 73 тысяч жителей Башкирии.

ПАСПОРТ МИГРАНТА

В своем докладе министр труда Башкирии Ленара Иванова также рассказала о «миграционном оттоке» населения. Проще говоря, почему жители республики уезжают на заработки в другие регионы, и как этому противостоять. Анализом причин этого явления занимались совместно Минтруд и Институт стратегических исследований Академии наук Башкирии. Пока власти дошли только до того, что данные по миграции по каждому району в отдельности будут «вбивать» в специальный «миграционный паспорт».

- Разработаны формы миграционного паспорта для каждого муниципального образования, выявляющие причины и обстоятельства миграции. Социально-демографический портрет мигранта, характер миграции, в том числе образовательная, маятниковая, вахтовая, а также по видам экономической деятельности и активности, - пояснила министр труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

По словам Ленары Ивановой, в прошлом году участниками государственной программы по поддержке занятости в Башкирии стали 424 работодателя. Они получили финансовую помощь от государства на выплату зарплат сотрудникам на сумму почти 124 млн рублей. Кроме того, в 2020 году из федерального бюджета Башкирия получила больше всех денег на поддержку предприятий. Речь идет о сумме в 128,3 млн рублей.

Также министр труда заявила, что перед властями Башкирии федеральный центр поставил задачу – к октябрю 2021 году восстановить докоронавирусный уровень занятости населения. На данный момент башкирское правительство должно позаботиться о трудоустройстве 32 тысяч человек, семи тысячам работников сохранить рабочие места, а еще 6,5 тысячам человек найти хотя бы временную работу. На эти цели федеральная казна выделит 674,5 млн рублей.

- При этом 487 млн рублей уйдет на субсидирование работодателей при условии приема на работу 8,5 тысяч граждан. Общая сумма на каждого работника – 57,5 тысяч рублей. Деньги пойдут из Фонда социального страхования, - уточнила Ленара Иванова.

Более того, власти выделят деньги и на переобучение более трех тысяч работников, находящихся под риском увольнения.