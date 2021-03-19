Что ждет рынок многоэтажного строительства в Башкирии

Власти Башкирии и крупнейшие застройщики придерживаются разных мнений Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Уфе состоялась экспертная дискуссия на тему «Многоэтажное строительство в Башкирии», организованная газетой «КоммерсантЪ-Уфа». В конференц-зале ВДНХ – ЭКСПО собрались региональные чиновники от строительной сферы, риэлторы и застройщики. Собрались, чтобы обсудить проблемы и перспективы многоэтажного строительства в Уфе и Башкирии.

Однако дискуссии не получилось. Замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов, после прочтения доклада об успехах и проблемах отрасли в республике, покинул площадку. Хотя больше всего вопросов у присутствующих было именно к нему.

Пожалуй, самый интересный вопрос, который обсуждался участниками - новая законодательная инициатива о точной цене за квадратный метр жилья при расселении ветхого и аварийного жилья. По словам чиновников, в ближайшее время такой закон должен принять парламент Башкирии и застройщики ждут этого с нескрываемым нетерпением. Но, обо всем по порядку.

Власти Башкирии неоднократно заявляли, что к 2030 году ежегодный ввод жилья в республике должен дойти до 4 млн квадратных метров

НОВЫЙ ЗАКОН

О том, что происходит в сфере многоэтажного строительства в Башкирии, рассказал замминистра строительства республики Артем Ковшов.

- По итогам прошлого года у нас – 2,5 млн квадратных метров жилья введено. Практически миллион квадратных метров – это МКД (многоквартирные дома – Ред.), которые вводятся силами наших застройщиков. Половина из них завершают работу по старым договорам долевого участия, порядка пяти процентов строят за свой счет, а порядка 45% работают по новым правилам (эскроу-счета и проектное финансирование – Ред.). Сейчас такой, переходный период, - заявил Артем Ковшов.

По словам чиновника, в планах у властей Башкирии довести к 2030 году ежегодный ввод жилья до 4 млн квадратных метров. Как отметил Артем Ковшов, достичь таких показателей возможно лишь путем увеличения объемов многоэтажного строительства.

- Что для этого делается? Проделана огромная работа, со стороны федерального центра принят закон, 424-й, который переставляет правила игры во взаимодействии муниципалитетов, органов власти субъекта и застройщиков. В части организации так называемого комплексного развития территории. Это относится, в том числе, к застройке пустырей и других земельных участков, которые принадлежат застройщикам, - пояснил замминистра строительства Башкирии.

По словам Артема Ковшова, новый федеральный закон подразумевает принятие порядка 10 новых региональных законов. Они должны будут дать четкие юридические определения различным понятиям, вроде «типовых договоров» или «комплексного развития территории».

- Будет выстроена такая типовая модель, которая учитывает все факторы. Например, когда застройщик сам владеет землей, или когда муниципалитет выставил участок на торги, или когда земельный участок занят иными объектами, которые надо сносить перед началом строительства. Данный закон позволит уйти от такого вопроса, когда застройщик берет земельный участок под развитие территории, а там расположены не аварийные дома – ветхие или предаварийного состояния. Застройщик начинает выкупать площади у собственников, начиная с 30 тысяч за квадратный метр, заканчивая 300-400 тысяч в бараках, - рассказал замминистра строительства Башкирии.

Артем Ковшов отметил, что после принятия соответствующего закона на региональном уровне, «предметом взаимодействия» между застройщиком и гражданином станет «фиксированная оценка» стоимости квадратного метра. Проще говоря, стоимость жилья в домах под снос будут определять республиканские власти. Это позволит прекратить практику, когда владельцы полусгнивших домов требовали за них цену, превышающую стоимость квартиры в элитном жилом комплексе.

- Фактически, это закон а-ля реновация Москвы, только не предусматривает бюджетного финансирования. За счет бюджета предусматривается только строительство инфраструктурных и социальных объектов и коммуникаций. Мы понимаем, что магистральные сети и дороги – это уже прерогатива государства, - заявил Ковшов.

Недавно мэрия Уфы отозвала все ранее выданные местным застройщикам разрешения на строительство Фото: Иван МАКЕЕВ

РАЗРЕШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Чиновник также отметил, что до недавнего времени у властей Башкирии, из-за несовершенства законодательства, были две «головные боли» - обманутые дольщики и отсутствие социальных объектов на застраиваемых территориях.

- За последние полгода порядка 800 граждан (обманутые дольщики – Ред.) на сумму 1,1 млрд рублей получили компенсации. А по 37 объектам было принято решение завершить строительство. Что касается другой проблемы, то есть множество примеров, в частности в Уфе, когда застроен целый микрорайон, а школ нет, - отметил замминистра.

Артем Ковшов также прокомментировал сложившуюся совсем недавно практику, когда власти Уфы отзывают уже выданные застройщикам разрешения на строительство.

- Разумеется, такие публичные моменты вызывают опасения, какое-то непонимание и информационную пустоту. Для этого, в том числе, по поручению Андрея Геннадьевича (Назарова – Ред.) создана ассоциация (застройщиков – Ред.). Для того чтобы все нюансы доводились до застройщиков, - заявил Артем Ковшов. И тут же отметил, что показателен пример Крыма, Санкт-Петербурга и Москвы, где застройщикам очень тяжело попасть на рынок – к ним предъявляют много требований. Сравнивать цены на недвижимость в Башкирии и озвученных регионах он, конечно же, не стал.

В свою очередь, замминистра строительства предложил способ, как избежать отзыва разрешения на строительство из-за народного гнева. По его словам, нужно проводить публичные общественные слушания перед началом строительства. И делать это не формально, а реально. Организатором этой процедуры, как известно, является администрация района. И ответственность за нее несут чиновники каждого конкретного муниципалитета.

ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

После того, как Артем Ковшов покинул конференц-зал, свою точку зрения на происходящее на строительном рынке в Башкирии высказал замгендиректора компании «Жилстройинвест» Иван Зорин.

- На данный момент восемь крупнейших застройщиков республики имеют примерно 67-68% рынка по выручке. Они застраивают 70% всего объема жилого фонда, который есть у нас в Уфе. На данный момент у всех из них есть очень серьезные проблемы с выдачей новых разрешений на строительство, либо с работой на старых объектах, либо с арендой земельных участков, на которых ведется строительство. Все возможные проблемы, которые можно создать – созданы, - заявил Иван Зорин.

По его словам, созданные проблемы напрямую влияют на объемы вводимого жилья в регионе.

- Чем это чревато? В двух словах объясню. Представьте, что на рынке пропадает конкуренция. Новых объектов нет, проектов – нет. Старые объекты достраиваются в ближайшие два-три года. И на пустой абсолютно рынок выходят два-три новых застройщика. Что происходит? Во-первых, снижается качество строительства, потому что конкурировать не с кем. Во-вторых – значительный подъем стоимости квадратного метра. Потому что жилье у всех одинаковое, а троим договориться проще, чем 15-ти. В ближайшей перспективе нас ждет именно это, - отметил Зорин.

Замгендиректора «Жилстройинвест» подчеркнул, что сегодня многие местные застройщики приняли решение уйти со строительного рынка Башкирии и пытаются зайти в другие регионы.

- На территории многих городов-миллионников руководство заинтересовано в конкуренции на строительном рынке, - подчеркнул Иван Зорин.

К сожалению, из-за того, что замминистра Ковшов покинул конференцию, дискуссии между застройщиком и представителем властей Башкирии не случилось.