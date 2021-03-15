Синоптики рассказали, каким будет сезон паводков в Башкирии в 2021 году

Серьезных подтоплений жителям региона опасаться не стоит Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики рассказали, каким ожидается сезон паводков в Башкирии в 2021 году. Во время очередного оперативного совещания в правительстве республике начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская заверила, что серьезных затоплений опасаться не стоит.

По данным экспертов, минувшей осенью не было сильных дождей, а потому осеннее увлажнение реки Белой было в пределах нормы, но при этом содержание воды в общем бассейне Белой в зимний период увеличилось на 20-50 процентов по сравнению с прошлыми годами. Глубина промерзания почвы на дне реки составляет около 65 сантиметров, что также выше нормы примерно на 5-15 сантиметров. Что касается толщины льда, то на Белой и на Павловском водохранилище она колеблется в пределах нормы.

Многие жители республики беспокоятся, что в феврале-марте в Башкирии выпало очень много снега, однако, синоптики уточняют, что запас воды в снежном покрове на реке Деме всего на 15 процентов выше нормы, на реке Буй – и вовсе меньше на 30 процентов, а толщина снежного покрова на Белой не превышает многолетних значений.

- По предварительному прогнозу максимальный уровень воды ожидается ниже нормы на 10 процентов. При этом возможны подтопления населенных пунктов, которые находятся в поймах степных и горных рек. Впрочем, паводок там проходит быстро – за пару дней, —отметила Вилора Горохольская.

При этом руководитель ведомства подчеркнула, что во многом прогноз половодья зависит от характера погоды, поэтому долгосрочного официального прогноза по паводку в республике пока делать нельзя. Уточняется, что до конца марта в регионе точно сохранится холодная похода с небольшим потеплением ближе к концу недели, после чего снова столбики термометров опустятся до -5, -10 градусов ночью. Днем, когда ненадолго выглянет солнце, воздух прогреется, но только слегка – до -3; +2 градусов.

Более точный прогноз в Башгидрометцентре готовы озвучить после 25 марта. В свою очередь, в МЧС Башкирии отчитались, что полностью готовы к встрече весеннего половодья при любых прогнозах.