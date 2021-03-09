В Уфе умер репакер Хатаб, рассказываем, с чего начинала легенда игрового мира

Радик Н. - слева, последние годы он посвятил созданию репаков игр Фото: https://pikabu.ru/@musscats

6 марта в Уфе умер известный на весь мир репакер xatab – Радику Н. было всего 60 лет.

Никнейм xatab был известен в узких кругах еще с 2009, когда он начал пользоваться первым в сети популярного уфимского провайдера интернета торрент-трекер. Пользователи ресурса красиво оформляли на сайте темы, в которых предлагали бесплатно скачать нелицензионное ПО, музыку или фильмы.

Xatab скрупулезно оформлял страницы со своими версиями компьютерных игр

Аноним с ником xatab скрупулезно выбирал картинки, подписи, системные требования игр и выкладывал готовый материал на сайт. Только представьте, за меньше, чем за 10 лет существования ресурса его поблагодарили почти 70 тысяч раз, и это во времена, когда интернет и компьютер были не в каждом доме. В эти годы xatab постоянно посещал встречи пользователей своего трекера. Проводились они в парке, рядом с уфимским озером Кашкадан.

REPACK BY XATAB

Спустя несколько лет Радик Н. начал делать собственные сборки компьютерных игр и выкладывал их в интернет. Назвать его классическим пиратом и нарушителем закона в данном случае нельзя. Xatab брал уже взломанные кем-то игры, и запаковывал их в удобный для пользователей формат. Последним оставалось лишь установить заветную игрушку. Примечательно, что уфимец не встраивал в свои версии игр вредоносные программы, на которых мог заработать. Наоборот, xatab обновлял версию игры до самой последней, где были исправлены все ошибки. Также он лично отвечал на вопросы геймеров, если у них возникали проблемы с игрой.

Запаковка игр превратилась для мужчины в солидном возрасте (на этот момент возраст Радика приближался к 60 годам – Ред.) в любимое хобби. Немного денег xatab получал лишь от добровольной денежной помощи своих пользователей.

«ПУСТЬ РЕБЯТА ПОРАДУЮТСЯ»

- Как он мне ответил на вопрос, почему ты этим занялся. Сказал, что ему скучно, пусть ребята порадуются, - вспоминает Радика его интернет-знакомый. - Жены у него не было, а дети разъехались, - добавил мужчина.

Вскоре репаки «by xatab» стали известными уже по всему миру. На сайт уфимца начали заходить пользователи из разных стран, а его «бренд» стал признаком качества. Сам Радик Н. всегда оставался в тени, и его понять можно. Разработчики игр всеми силами стараются остановить бесплатное распространение своих продуктов.

Репакер старался не привлекать к себе внимание лишний раз

ОТ ЧЕГО УМЕР РЕПАКЕР ХАТАБ

О смерти репакера сообщили днем 6 марта в его официальной группе в соцсетях. По некоторым данным, летом 2018 года уфимец уже попадал в больницу из-за проблем с легкими. К сожалению, в марте 2021 года болезнь оказалась сильнее. Согласно официальной информации, причиной смерти xatab'a стала вирусная пневмония, которая развилась на фоне серьезной болезни легких. В интернете соболезнования родным мужчины выражают на всех языках. Например, тема на популярном англоязычном форуме Reddit набрала больше 600 откликов.

Известно, что никто не возьмется продолжать дело знаменитого репакера из Уфы. Близкие мужчины попросили геймеров не верить людям, которые попытаются заработать на узнаваемом по всему миру имени.