В Башкирии особое внимание уделят вакцинации лиц старше 65 лет

Пожилые люди чаще тяжело переносят ковид, поэтому нуждаются в вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии эпидемия коронавируса постепенно начинает отступать – с каждым днем регистрируется все меньше новых случаев заболевания. Так, за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 133 новых случая ковида, а общее число заболевших выросло до 29790 человек. Из них 5246 находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой заболевания, еще 270 госпитализированы в стационары. Состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое, они находятся в отделениях интенсивной терапии.

Количество выздоровевших также продолжает стремительно увеличиваться – справиться с вирусом смогли уже 23980 человек, что составляет 81 процент от общего числа заболевших. Что касается жертв ковида, их число перевалило за 300. За минувшие сутки от осложнений скончались еще 2 человека, общее число умерших достигло 303 человек.

В связи со спадом эпидемии Минздрав продолжает сокращение инфекционного коечного фонда в республике. В штатном режиме уже работают РКБ им. Куватово, БСМП и клиника БГМУ в Уфе, при этом в случае необходимости клиники снова будут перепрофилированы.

- Сейчас в республике развернуты 2068 коек инфекционного профиля, их заполняемость составляет 87 процентов, - отметил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация населения от коронавируса. Первым компонентом антиковидной вакцины привились уже сто тысяч жителей республики.

— На утро 9 марта проведена вакцинация первым компонентом 100 тысяч человек. Это 82% от поступившей вакцины. Также завершена вакцинация первым и вторым компонентом уже 40%, это 46 тысяч человек, — отметил министр здравоохранения Максим Забелин. - В минувшие выходные в Белорецке, Зилаире, Давлеканово, Языково, Кумертау, Федоровке, Мелеузе, Кушнаренково, Нефтекамске, Верхнеяркеево перед торговыми центрами были организованы мобильные пункты для вакцинации населения. За текущие выходные было вакцинировано 6422 человека.

В настоящий момент в Башкирию поступило уже больше 120 тысяч доз вакцин, при этом особенное внимание сейчас будет уделяться именно вакцинации населения в возрасте 65+. По словам Минздрава, именно пожилые люди особенно уязвимы перед вирусом и чаще переносят болезнь в тяжелой форме.

ШКОЛЫ ВЕРНУЛИСЬ К ШТАТНОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ

На днях глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес послабления в указ об антиковидном режиме. Так, все школы в республике вернулись к штатному режиму работы, когда уроки длятся не 35, а положенные 45 минут. Также отменены гибкое расписание уроков и ежедневная дезинфекция. Теперь проводить дезинфекцию в образовательных учреждениях необходимо не реже одного раза в неделю.

Напомним, что последний раз послабления в режиме повышенной готовности вносились в конце февраля, когда Радий Хабиров разрешил спортивным аренам, кинотеатрам и домам культуры заполнять залы на 85 процентов.

А вот отмены масочного режима в ближайшем будущем ждать не стоит. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров подчеркнул, что это важное условие борьбы с ковидом.

— Масочный режим никто никуда не отменял. Он является обязательным требованием. Поэтому прошу всех министров отраслевых, каждый в части своего направления, отработать: транспорт, потребительский рынок, лечебные учреждения, особое внимание обратить на лиц старше 65 лет, — отметил глава региона.