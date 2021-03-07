На фото xatab. Он же Радик Н.

6 марта стало известно о смерти популярного в интернете репакера компьютерных игр «xatab». Он скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила группа «ВКонтакте», посвященная творчеству программиста. Там пояснили, что у мужчины были «осложнения вирусной пневмонии, развившейся на фоне тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких».

– Трудно выразить словами горечь потери этого замечательного человека. Его энтузиазм и великодушие вдохновляли многих. Даже периодические обострения затянувшейся болезни не могли оторвать его от дела надолго. «Ребята ведь ждут!» - писал он. Мы всегда будем помнить его и ценить его труд, – написано в публикации сообщества.

В группе заявили, что сообщение по поводу смерти «xatab» будет последним – «мы не имеем права вам предоставить более полную информацию». Администраторы паблика добавили, что преемников или наследников у мужчины нет, и новые репаки, равно как и обновления старых «никогда не появятся». Соратники «xatab» призвали «опасаться спекулянтов», которые захотят воспользоваться его смертью в корыстных целях.

Как стало известно «КП-Уфа», настоящее имя «xatab» – Радик Н. Он был уроженцем Башкирии. Мужчина еще с нулевых годов занимался созданием так называемых «репаков» – переархивацией взломанных пиратами компьютерных игр, из которых удаляются ненужные файлы для экономии места на жестком диске. Программист распространял свою продукцию бесплатно – по торрент-трекерам, которые сейчас активно блокируются. Он был своего рода Робин Гудом от игрового мира. На его поделках выросло не одно поколение геймеров.

Несмотря на очень высокую популярность, никто не знал о личности «xatab». Единственный раз личная жизнь Радика упоминалась в сети около двух лет назад. Пользователь форума «Пикабу» рассказал, что мужчина находился в реанимации, и ему требуется материальная помощь. С тех пор, по словам знакомых, он стал часто болеть.

– Старый пират, не знавший слов «лицензионного соглашения». Он нёс людям то, что они не могли купить за деньги – радость и уверенность. Радость от того, что они смогут поиграть в игру, на которую у них нет денег, – отметил в соцсетях поклонник творчества «xatab».

В сети можно встретить тысячи таких вот признаний от благодарных игроков.

К слову, уфимцы в свое время могли лично встречаться с Радиком. В нулевых годах рядом с озером Кашкадан в Сипайлово проходили собрания пользователей торрент-трекеров. Такие мероприятия, называвшиеся «торрентовками», посещал и «xatab».