В Уфе при пожаре в девятиэтажном доме погибли три человека, в том числе один ребенок

фото: МЧС РБ

В Уфе ночью 7 марта произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания по улице Ферина, 1/2 в микрорайоне Инорс. МЧС сообщает о трех погибших и четырех пострадавших жильцах. Спасатели эвакуировали 150 человек.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 2:04 по местному времени. Сотрудники экстренного ведомства тушили пожар по повышенному рангу – к этой работе привлекли 83 человека и 26 единиц техники. Горение было ликвидировано в 3:40. Полностью потушить пожар удалось только к утру – в 6:44.

фото: МЧС РБ

Во время тушения спасатели обнаружили троих погибших: двух женщин и одного ребенка. Есть и пострадавшие, отравившиеся продуктами горения.

– По данным центра медицины катастроф, в результате пожара погибло 3 человека: женщина 1974 года рождения, мальчик 2009 года рождения и еще одна женщина, ее личность устанавливается, – передали в МЧС.

В пожаре пострадали четыре женщины – 60, 59, 78 и 43 лет. Их доставили в ближайшую больницу.

фото: МЧС РБ

МЧС вывели из здания 150 человек, 46 из которых – дети. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, в школе №51. С ними работают психологи.

Для выяснения причин пожара на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной лаборатории и дознаватель МЧС.

Обновление: Следственный комитет Башкирии по факту пожара возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.