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Общество

Золотая курочка и дешевый минтай: показываем, как изменились цены на продукты в Уфе за 2020 год

«Комсомолка» сравнила чеки на популярные товары с разницей в 12 месяцев
Яна БАЗЕКИНА
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На первый взгляд, цены изменились за год не сильно, а если все подсчитать, то разница уже очевидна

На первый взгляд, цены изменились за год не сильно, а если все подсчитать, то разница уже очевидна

Когда я слышу про то, что в магазинах резко выросли цены на продукты, то всегда искренне удивляюсь. Вроде бы все те же самые ценники, но общий чек реально оказывается на пару сотен рублей дороже, чем в прошлом месяце. Значит, дорожают яйца да гречка. А тут еще во время уборки наткнулась на чеки из продуктового магазина, датированные февралем-мартом прошлого года. А что если закупить товары по тому же списку и сравнить, на сколько выросли цены за год?

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ГРЕЧКА?

С чистотой эксперимента мне повезло. Я всегда закупаюсь сразу самыми необходимыми продуктами на пару недель, поэтому в чеке оказались по большей части те позиции, подорожание которых всегда больно бьет по кошельку населения. Цены на продукты, которых в чеке не было, но в отчетах Башстата числятся как постоянно дорожающие, мы будем сверять по электронным каталогам магазина. Закупаться же мы будем в самом обычном гипермаркете: во-первых, тут и выбор больше, во-вторых, цены как раз средние по городу.

Хотите сэкономить - покупайте макароны на развес и в большой упаковке

Хотите сэкономить - покупайте макароны на развес и в большой упаковке

Фото: Рустем АХУНОВ

Итак, начнем мы с бакалеи, которая и составляет львиную долю продуктовой корзины. Помнится, когда только в республике начиналась эпидемия коронавируса, то люди тележками скупали макароны и гречку, да и стоить она стала как экзотический кускус.

Так вот, ровно год назад пачка гречневой крупы (900 граммов) стоила 88 рублей, а с учетом скидки по карте постоянного покупателя – и вовсе 54. В этом году упаковка гречки обойдется уже в 73 рубля со скидкой и в 113 рублей, если бонусной карты у вас нет. Предвидя разговоры, мол, развесная гречка ничуть не хуже, разве что промывать крупу нужно, отчитываюсь: килограмм вытянет на 71 рубль, а в феврале 2020 он стоил 55 рублей. Таким образом, за год, в среднем развесная гречка подорожала на 16 рублей, а «экстра-класса» - на 25 рублей.

А вот мука и вовсе оказалась на несколько рублей дешевле, чем в прошлом году

А вот мука и вовсе оказалась на несколько рублей дешевле, чем в прошлом году

Фото: Рустем АХУНОВ

Если пробежаться по остальной бакалее, что получается, что сахар за год подорожал на 7 рублей (46 рублей против 39), белый шлифованный рис – на 9 рублей (65 рубликов в 2021 и 56 в 2020), макароны (средней ценовой категории, а не серые рожки, которые стоят 10 рублей и откровенно несъедобны) подскочили в цене на 9 рублей и 90 копеек.

А вот хлебопекарная мука (высший сорт) почему-то по моим подсчетам подешевела почти на 8 рублей, но, возможно, это связано со скидками на определенную марку. В целом, стандартную двухкилограммовую пачку сейчас можно купить за 90 рублей, тогда как год назад по чеку она мне обошлась за 98. Зато ощутимо выросла цена на подсолнечное масло: сейчас дешевле чем за 95 рублей бутылку масла не купить, хотя год назад спокойно можно было приобрести всего за 74 целковых.

СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ И КУРОЧКЕ-БРОЙЛЕРЕ

Рыба, к сожалению, далеко не каждый день появляется на столе у среднестатистического жителя Башкирии, все-таки в режиме экономии выгоднее покупать ту же курицу или даже мясо. Хотя, сравнив чеки, я была сильно удивлена, что цена на рыбку особо за год не изменилась. Так, например, охлажденная кета (достойная замена семге и форели, между прочим) в прошлом году стоила 421 рубль за килограмм. В 2021 на прилавке красовался ценник 420 рублей за килограмм, и это даже без всяких скидок. Еще больше удивила цена на замороженный минтай: - 146 рублей (в 2020 году 151 рубль), и снова – без учета каких-либо скидок.

Самой доступной рыбкой для населения пока остается минтай

Самой доступной рыбкой для населения пока остается минтай

Фото: Рустем АХУНОВ

Вот что действительно подорожало – так это икра. Если год назад 90-граммовую баночку деликатеса можно было урвать за 420 рублей, то сейчас дешевле 700 рублей ничего не найти (если вы, конечно, хотите попробовать именно вкус икры, а не склизкой жижи с рыбным запахом). В среднем, если переводить в килограммы, то стоимость икры за год возросла на 3 тысячи рублей.

Неприлично выросли в цене и яйца, но перед Пасхой они и вовсе станут золотыми

Неприлично выросли в цене и яйца, но перед Пасхой они и вовсе станут золотыми

Фото: Рустем АХУНОВ

Не особо заметно на первый взгляд, но ощутимо «утяжеляя» общий чек, подорожала охлажденная курица и свинина. Если в прошлом году, тушки бройлеров красовались на прилавке с ценником по 108 рублей за килограмм, то в 2021 ценник вырос до 157 рублей. Впрочем, если вы – счастливый обладатель карты постоянного покупателя, то до 5 килограммов курятины вам позволят забрать по 118 рублей.

Самым подорожавшим продуктом в феврале-марте 2021 оказалась курица

Самым подорожавшим продуктом в феврале-марте 2021 оказалась курица

Фото: Рустем АХУНОВ

Аналогичная ситуация со свиной грудинкой, подорожавшей за год с 269 до 305 рублей за кг, и со свиным окороком, килограмм которого подрос в цене на 47 рубликов – до 369.

ЯЙЦАМИ ЛУЧШЕ ЗАПАСАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

Нельзя пройти мимо отдела молочных продуктов: я, например, не представляю свой рацион без молока, творога и сыра, поэтому даже незначительное повышение цен не остается незамеченным. Обычно я покупаю молоко определенной марки в тетрапаке: за 12 месяцев его цена выросла ровно на 10 рублей – с 39.90 за 900 мл до 49.90. В неделю на семью с двумя детьми уходит до 7-8 литров молока, так что прибавка существенно отражается на бюджете. Сыр (домочадцы уважают только «Ламбер») за 12 месяцев вырос в цене на 47 рублей и теперь стоит 912 рублей за килограмм, но очень часто продается с огромной скидкой – всего за 598 рубликов. На 6 рублей выросла в цене стандартная 180-граммовая баночка сметаны, на 18 рублей – 300-граммовая упаковка творога, на 6 рублей подорожали творожные детские сырки.

47 до 66 рублей подрос в цене десяток куриных яиц (С1), на 12 рублей – упаковка перепелиных. Впрочем, через пару месяцев Пасха, и тогда цена на яйца резко увеличится еще на 20-30 рублей.

ОГУРЦЫ ДОСТУПНЫ ДАЖЕ ЗИМОЙС

Еще один пунктик в чеке, который вроде не меняется в цене на первый взгляд, это овощи и фрукты. В моем холодильнике всегда есть и апельсины, и лимоны, и бананы, и яблоки, а зимой – и традиционные мандарины. На сколько же подорожала за 12 месяцев фруктовая корзина?

Марокканские мандарины за год подорожали с 147 до 168 рублей, лимоны с 75 до 95 рублей, бананы с 51 до 69, а зеленые яблоки «Голден» с 84 до 109 без скидки (с бонусной картой килограмм яблок вытянет на 99,99 рублей).

Хоть и не сезон, но цена на огурцы не шокирует

Хоть и не сезон, но цена на огурцы не шокирует

Фото: Рустем АХУНОВ

А вот грандиозного повышения цен на овощи я не увидела. Понятно, что в феврале-марте и свежие огурцы, и тепличные помидоры будут стоить на порядок выше, чем сезонные овощи. Тем более что большинство позиций на прилавках выложены с большой скидкой: так килограмм длинноплодных огурцов с 40% скидкой в прошлом году стоил 172 рубля, в этом году с аналогичной скидкой он вытянул на 174 рубля. Тепличные розовые томаты в прошлом году также со скидкой стоили 164 рубля за килограмм, в этот же раз мне удалось их урвать по цене всего 120 рублей.

На 5 рублей в чеке повысилась цена обычной моркови, на 2,8 вырос в цене репчатый лук, на 3,89 – картофель, на три – белокочанная капуста. Еще на 2 рубля подешевела свекла.

Ценовой перепад на морковь, картофель и лук не особо бьет по карману

Ценовой перепад на морковь, картофель и лук не особо бьет по карману

Фото: Рустем АХУНОВ

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Хлеб всему голова, поэтому рост цен на него власти все-таки стараются сдерживать. «Кирпичик» белого хлеба вырос за год в цене примерно на 4 рубля (32 вместо 28), нарезной батон подорожал с 38 на 5 рублей, а кругляш черного «Черниковского» - с 47 до 50 рублей. Поговаривают, что за год резко выросла цена на шоколад и шоколадные конфеты, но наша семья предпочитает зефир, упаковка которого, кстати, подорожала на 8 рублей и теперь стоит 54 вместо 46, а также обычные развесные крекеры, которые стали дороже на 14 рублей.

Хлеб всему голова, поэтому рост цен на него власти сдерживают

Хлеб всему голова, поэтому рост цен на него власти сдерживают

Фото: Рустем АХУНОВ

Нельзя не включить в список и необходимую бытовую химию: по округленным расчетам упаковка туалетной бумаги подорожала на 16 рублей, стиральный порошок – на 9 рублей, зубная паста – на 12 и теперь стоит 63 рубля вместо 51.

Стиральный порошок и другая бытовая химия также прибавили в цене

Стиральный порошок и другая бытовая химия также прибавили в цене

Фото: Рустем АХУНОВ

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итак, если сложить все чеки, то набор продуктов, которого хватит примерно на неделю для семьи из 4 человек, в марте 2020 года обходился мне в 3392 рубля. В марте 2021 года тот же набор продуктов по чекам вытянет уже на 3857 рублей, и то, учитывая тот факт, что многие позиции приобретались со скидкой. Разница составляет 465 рублей, что достаточно существенная сумма для большинства жителей Башкирии, ведь средняя заработная плата за год увеличилась совсем ненамного, а крохотная прибавка к пенсии несоизмерима с выросшими тарифами на коммунальные услуги.

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