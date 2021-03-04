На первый взгляд, цены изменились за год не сильно, а если все подсчитать, то разница уже очевидна

Когда я слышу про то, что в магазинах резко выросли цены на продукты, то всегда искренне удивляюсь. Вроде бы все те же самые ценники, но общий чек реально оказывается на пару сотен рублей дороже, чем в прошлом месяце. Значит, дорожают яйца да гречка. А тут еще во время уборки наткнулась на чеки из продуктового магазина, датированные февралем-мартом прошлого года. А что если закупить товары по тому же списку и сравнить, на сколько выросли цены за год?

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ГРЕЧКА?

С чистотой эксперимента мне повезло. Я всегда закупаюсь сразу самыми необходимыми продуктами на пару недель, поэтому в чеке оказались по большей части те позиции, подорожание которых всегда больно бьет по кошельку населения. Цены на продукты, которых в чеке не было, но в отчетах Башстата числятся как постоянно дорожающие, мы будем сверять по электронным каталогам магазина. Закупаться же мы будем в самом обычном гипермаркете: во-первых, тут и выбор больше, во-вторых, цены как раз средние по городу.

Хотите сэкономить - покупайте макароны на развес и в большой упаковке Фото: Рустем АХУНОВ

Итак, начнем мы с бакалеи, которая и составляет львиную долю продуктовой корзины. Помнится, когда только в республике начиналась эпидемия коронавируса, то люди тележками скупали макароны и гречку, да и стоить она стала как экзотический кускус.

Так вот, ровно год назад пачка гречневой крупы (900 граммов) стоила 88 рублей, а с учетом скидки по карте постоянного покупателя – и вовсе 54. В этом году упаковка гречки обойдется уже в 73 рубля со скидкой и в 113 рублей, если бонусной карты у вас нет. Предвидя разговоры, мол, развесная гречка ничуть не хуже, разве что промывать крупу нужно, отчитываюсь: килограмм вытянет на 71 рубль, а в феврале 2020 он стоил 55 рублей. Таким образом, за год, в среднем развесная гречка подорожала на 16 рублей, а «экстра-класса» - на 25 рублей.

А вот мука и вовсе оказалась на несколько рублей дешевле, чем в прошлом году Фото: Рустем АХУНОВ

Если пробежаться по остальной бакалее, что получается, что сахар за год подорожал на 7 рублей (46 рублей против 39), белый шлифованный рис – на 9 рублей (65 рубликов в 2021 и 56 в 2020), макароны (средней ценовой категории, а не серые рожки, которые стоят 10 рублей и откровенно несъедобны) подскочили в цене на 9 рублей и 90 копеек.

А вот хлебопекарная мука (высший сорт) почему-то по моим подсчетам подешевела почти на 8 рублей, но, возможно, это связано со скидками на определенную марку. В целом, стандартную двухкилограммовую пачку сейчас можно купить за 90 рублей, тогда как год назад по чеку она мне обошлась за 98. Зато ощутимо выросла цена на подсолнечное масло: сейчас дешевле чем за 95 рублей бутылку масла не купить, хотя год назад спокойно можно было приобрести всего за 74 целковых.

СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ И КУРОЧКЕ-БРОЙЛЕРЕ

Рыба, к сожалению, далеко не каждый день появляется на столе у среднестатистического жителя Башкирии, все-таки в режиме экономии выгоднее покупать ту же курицу или даже мясо. Хотя, сравнив чеки, я была сильно удивлена, что цена на рыбку особо за год не изменилась. Так, например, охлажденная кета (достойная замена семге и форели, между прочим) в прошлом году стоила 421 рубль за килограмм. В 2021 на прилавке красовался ценник 420 рублей за килограмм, и это даже без всяких скидок. Еще больше удивила цена на замороженный минтай: - 146 рублей (в 2020 году 151 рубль), и снова – без учета каких-либо скидок.

Самой доступной рыбкой для населения пока остается минтай Фото: Рустем АХУНОВ

Вот что действительно подорожало – так это икра. Если год назад 90-граммовую баночку деликатеса можно было урвать за 420 рублей, то сейчас дешевле 700 рублей ничего не найти (если вы, конечно, хотите попробовать именно вкус икры, а не склизкой жижи с рыбным запахом). В среднем, если переводить в килограммы, то стоимость икры за год возросла на 3 тысячи рублей.

Неприлично выросли в цене и яйца, но перед Пасхой они и вовсе станут золотыми Фото: Рустем АХУНОВ

Не особо заметно на первый взгляд, но ощутимо «утяжеляя» общий чек, подорожала охлажденная курица и свинина. Если в прошлом году, тушки бройлеров красовались на прилавке с ценником по 108 рублей за килограмм, то в 2021 ценник вырос до 157 рублей. Впрочем, если вы – счастливый обладатель карты постоянного покупателя, то до 5 килограммов курятины вам позволят забрать по 118 рублей.

Самым подорожавшим продуктом в феврале-марте 2021 оказалась курица Фото: Рустем АХУНОВ

Аналогичная ситуация со свиной грудинкой, подорожавшей за год с 269 до 305 рублей за кг, и со свиным окороком, килограмм которого подрос в цене на 47 рубликов – до 369.

ЯЙЦАМИ ЛУЧШЕ ЗАПАСАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

Нельзя пройти мимо отдела молочных продуктов: я, например, не представляю свой рацион без молока, творога и сыра, поэтому даже незначительное повышение цен не остается незамеченным. Обычно я покупаю молоко определенной марки в тетрапаке: за 12 месяцев его цена выросла ровно на 10 рублей – с 39.90 за 900 мл до 49.90. В неделю на семью с двумя детьми уходит до 7-8 литров молока, так что прибавка существенно отражается на бюджете. Сыр (домочадцы уважают только «Ламбер») за 12 месяцев вырос в цене на 47 рублей и теперь стоит 912 рублей за килограмм, но очень часто продается с огромной скидкой – всего за 598 рубликов. На 6 рублей выросла в цене стандартная 180-граммовая баночка сметаны, на 18 рублей – 300-граммовая упаковка творога, на 6 рублей подорожали творожные детские сырки.

47 до 66 рублей подрос в цене десяток куриных яиц (С1), на 12 рублей – упаковка перепелиных. Впрочем, через пару месяцев Пасха, и тогда цена на яйца резко увеличится еще на 20-30 рублей.

ОГУРЦЫ ДОСТУПНЫ ДАЖЕ ЗИМОЙС

Еще один пунктик в чеке, который вроде не меняется в цене на первый взгляд, это овощи и фрукты. В моем холодильнике всегда есть и апельсины, и лимоны, и бананы, и яблоки, а зимой – и традиционные мандарины. На сколько же подорожала за 12 месяцев фруктовая корзина?

Марокканские мандарины за год подорожали с 147 до 168 рублей, лимоны с 75 до 95 рублей, бананы с 51 до 69, а зеленые яблоки «Голден» с 84 до 109 без скидки (с бонусной картой килограмм яблок вытянет на 99,99 рублей).

Хоть и не сезон, но цена на огурцы не шокирует Фото: Рустем АХУНОВ

А вот грандиозного повышения цен на овощи я не увидела. Понятно, что в феврале-марте и свежие огурцы, и тепличные помидоры будут стоить на порядок выше, чем сезонные овощи. Тем более что большинство позиций на прилавках выложены с большой скидкой: так килограмм длинноплодных огурцов с 40% скидкой в прошлом году стоил 172 рубля, в этом году с аналогичной скидкой он вытянул на 174 рубля. Тепличные розовые томаты в прошлом году также со скидкой стоили 164 рубля за килограмм, в этот же раз мне удалось их урвать по цене всего 120 рублей.

На 5 рублей в чеке повысилась цена обычной моркови, на 2,8 вырос в цене репчатый лук, на 3,89 – картофель, на три – белокочанная капуста. Еще на 2 рубля подешевела свекла.

Ценовой перепад на морковь, картофель и лук не особо бьет по карману Фото: Рустем АХУНОВ

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Хлеб всему голова, поэтому рост цен на него власти все-таки стараются сдерживать. «Кирпичик» белого хлеба вырос за год в цене примерно на 4 рубля (32 вместо 28), нарезной батон подорожал с 38 на 5 рублей, а кругляш черного «Черниковского» - с 47 до 50 рублей. Поговаривают, что за год резко выросла цена на шоколад и шоколадные конфеты, но наша семья предпочитает зефир, упаковка которого, кстати, подорожала на 8 рублей и теперь стоит 54 вместо 46, а также обычные развесные крекеры, которые стали дороже на 14 рублей.

Хлеб всему голова, поэтому рост цен на него власти сдерживают Фото: Рустем АХУНОВ

Нельзя не включить в список и необходимую бытовую химию: по округленным расчетам упаковка туалетной бумаги подорожала на 16 рублей, стиральный порошок – на 9 рублей, зубная паста – на 12 и теперь стоит 63 рубля вместо 51.

Стиральный порошок и другая бытовая химия также прибавили в цене Фото: Рустем АХУНОВ

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итак, если сложить все чеки, то набор продуктов, которого хватит примерно на неделю для семьи из 4 человек, в марте 2020 года обходился мне в 3392 рубля. В марте 2021 года тот же набор продуктов по чекам вытянет уже на 3857 рублей, и то, учитывая тот факт, что многие позиции приобретались со скидкой. Разница составляет 465 рублей, что достаточно существенная сумма для большинства жителей Башкирии, ведь средняя заработная плата за год увеличилась совсем ненамного, а крохотная прибавка к пенсии несоизмерима с выросшими тарифами на коммунальные услуги.