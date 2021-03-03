В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остался целый микрорайон

На устранение аварии коммунальщикам понадобился весь день и почти вся ночь

В минувший вторник, 2 марта, в Уфе произошла одна из крупнейших коммунальных аварий за последние годы. Около 15:00 дорожные рабочие «Башкиравтодора» случайно повредили водопровод на улице Генерала Кусимова, из-за чего без воды остались порядка 20 тысяч жителей Демского района башкирской столицы. По данным уфимской мэрии, всего от водоснабжения было отрезано 150 многоквартирных домов и 32 социальных объекта.

Последствия повреждения водопровода жители микрорайона Дема заметили не сразу. Вода в квартиры перестала поступать примерно к 20:00. Сразу после прорыва магистральной трубы на место выехала аварийная бригада, но устранить последствия удалось лишь к 3 часам ночи.

Таким темпом работ оказался недоволен мэр Уфы Сергей Греков, который прибыл на место ЧП ближе к ночи. В своих социальных сетях градоначальник обрушился с критикой на коммунальщиков и районных чиновников.

На место ЧП посреди ночи прибыл мэр Уфы Сергей Греков

- В - первых, сроки, долго. Во-вторых, нет четкого взаимодействия между городскими структурами. «Водоканал» упорно искал способ решить проблему, а Демский район в это время на месте аварии пытался ускорить процесс и хоть что-то объяснить жителям. Казалось бы, чего уж проще, вовремя обмениваться актуальной информацией. Ан нет, объединить всех удалось ближе к утру, - посетовал Сергей Греков. Мэр башкирской столицы также заявил, что планирует провести совещание со своими заместителями, чтобы провести «работу над ошибками».

- Разберемся пошагово, кто, что не так сделал, и как нужно было, - подчеркнул Сергей Греков.

Еще днем 2 марта на место прибыли три бригады «Уфаводоканала» в составе 20 человек и спасатели из управления гражданской защиты населения Уфы. Последние привезли с собой дизельную насосную станцию и к 11:00 часам 3 марта откачали более одной тысячи кубометров воды. Вплоть до завершения ремонта водопровода, власти Уфы организовали подвоз воды для нужд местных жителей.

По данным уфимской мэрии полностью восстановить холодное водоснабжение в Деме удалось к 4 часам утра. При этом жители верхних этажей смогли пользоваться благами цивилизации не сразу – давление в резервуарах с водой восстанавливалось еще какое-то время.

Теперь районным чиновникам и коммунальщикам предстоит выяснить, почему это ЧП вообще стало возможным. Примечательно, что дорожные работы, которые проводили сотрудники «Башкиравтодор» не были согласованы с «Уфаводоканалом». Проще говоря, дорожники не могли знать, где находится труба, снабжающая водой практически весь Демский район Уфы.