К 8 марта в Башкирии подешевели шоколад и косметика, а цветы подорожали

Среди популярных товаров на 8 марта – шоколад, цветы, косметика и парфюмерия, бытовая техника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экономисты Национального банка по Башкирии выяснили, какие подарки чаще всего делают дамам на 8 марта и посчитали, насколько подорожал тот или иной товар. Эксперты сравнили средние потребительские цены с января прошлого года по январь 2021 на самые популярные товары: кондитерские изделия, парфюмерию и косметику, мягкие игрушки, бытовую технику и цветы.

Самым востребованным подарком оказался шоколад, и за год он подешевел на 3,5%. На это повлияло снижение биржевых цен на какао-бобы после роста в 2020 году, который произошел из-за ввода коронавирусных ограничений и нехватки рабочих на плантациях. Другие кондитерские изделия подорожали из-за роста цен на сахар и орехи, вторые стали дороже из-за сокращения импортных поставок. В итоге шоколадные конфеты стали дороже на 1,9%, а торты – на 5,8%.

На втором месте – косметика и парфюмерия. Если косметика потеряла в цене почти на 1%, то цены на парфюм остались неизменными. Здесь причина в снижении спроса. Из-за длительного периода удаленной работы их срок службы увеличился, объем продаж сократился, и продавцы снизили цены. Сократился спрос и на мягкие игрушки, поэтому они подешевели на 1,2%.

Следующий пункт в списке востребованных подарков к 8 марта – бытовая техника. Из-за роста цен на импортные комплектующие техника подорожала. Утюги, пылесосы, миксеры и блендеры прибавили в цене меньше всего – от 1,7% до 2,5%.

Выросли в цене цветы – аж на 12%. На это сказалось удорожание логистики в свете карантинных ограничений, объясняют эксперты.

- Стоимость среднестатистического набора к женскому празднику в Башкирии увеличилась за год на 3,3%. Несмотря на то, что подарки женщинам обойдутся несколько дороже, чем в прошлом году, рост цен на них не превышает уровень инфляции в регионе, - прокомментировали в Нацбанке.