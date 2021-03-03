Накануне полицейские Башкирии совместно с коллегами из Татарстана и Оренбургской области в Стерлитамаке задержали двоих подозреваемых в мошенничестве 20-ти и 30-ти лет. Товарищи работали по определенной схеме и обманули пенсионеров на полтора миллиона рублей. Как сообщили в МВД России, по ночам они звонили пожилым на стационарные телефоны и представлялись их близкими родственниками. Они отмечали, что попали в беду, и нужны деньги. Испуганные пенсионеры верили и отправляли деньги через водителей такси, которых вызывали мошенники.- В настоящее время установлены обстоятельства 15 хищений денежных средств у пенсионеров. Следственными органами территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Известно, что при обысках стражи порядка изъяли у них более сотни сим-карт, сотовые телефоны, автомобиль «БМВ», банковские карты.Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» по такой схеме мошенники работали два месяца. Пенсионерка из Салавата отдала мошенникам 350 тысяч рублей, а 80-летняя жительница Кумертау – 500 тысяч рублей. Остальные суммы варьировались от 5 тысяч рублей до 200.В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. В содеянном они сознались.