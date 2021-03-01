Глава Башкирии обещал навести порядок в массовой застройке Уфы

Строительные скандалы в Уфе вызвали у главы региона бурную реакцию

На прошедшем накануне оперативном совещании в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров вновь поднял вопрос о точечной и не только застройке Уфы. Он пообещал навести порядок в этой области, используя все подвластные ему институты. Речь, в первую очередь, идет о новой структуре, созданной по инициативе главы Башкирии – градостроительном совете.

По задумке властей, градостроительный совет должен рассматривать каждый проект многоэтажного строительства в городах и селах Башкирии. Как ранее стало известно «КП-Уфа», заседания этого нового органа полностью закрытые, а решения о выдаче или отзыве разрешения на строительство принимаются без участия самих застройщиков.

- Главная задача градостроительного совета – оказание помощи строителям и для создания честных правил игры. Некоторые строители думают, что Хабиров издеваются над ними, но это не так. Я проанализировал эту историю. По сути, Уфа за последние 10 лет выделяет земельные участки под строительство, ничего не получая взамен. Только дома. А потом уже из бюджета республики строили школы и так далее и тому подобное, - подчеркнул Радий Хабиров.

Привел глава Башкирии и самый распространенный способ ухода застройщиков от обязательств по строительству социальных объектов.

- Скажем, есть участок в пять гектар. На нем стоит туалет, который через минземимущества оформляется в недвижимость и становится собственностью. Земля под ним тоже становится собственностью. Земля в итоге решением «деятелей» (из мэрии Уфы – Ред.) превращается из рекреационной в землю для жилищного строительства и так далее. Напоминаю, что два сидельца у нас уже сидят за выдачу подобных разрешений на строительство. Я боюсь, как бы их побольше не стало, - заявил глава Башкирии.

Радий Хабиров также пообещал, что «в этой ситуации будет наведен порядок».

- Ряд строительных организаций решили с нами на эту тему судиться. Я вам поручаю поднять всю историю, все досье о том, как выделяли эти земельные участки. Там на каждом шагу преступление и правонарушение, - обратился Хабиров к замруководителя своей администрации Ринату Баширову.

В завершении глава Башкирии подчеркнул, что в Уфе вопрос жилищного строительства стоит очень остро.

- Не потому, что строим, а потому, что строим не правильно. С людьми не советуемся. Скандал с домом на Шота Руставели до сих пор кипит. Сейчас формируется другой скандал, - отметил Хабиров, имея в виду строительство дома на улице Армавирской.

Что касается конкретно этого случая, то глава Башкирии обратился к мэру Уфы Сергею Грекову и премьер-министру Андрею Назарову с требованием найти способ остановить там стройку.

- Было арестовано два человека, которые выдали разрешение на строительство. Согласно этим документам было выдано разрешение на строительство 27 этажей. А по закону положено 4-6. Останавливайте стройку! Сам я ее остановить не могу. Придумайте процедуры, – заявил Радий Хабиров.