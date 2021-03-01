В столице Башкирии уже второй месяц строится самый большой хоспис в России, и это настоящее божье дело, заявил на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров.Глава отметил, что на входе в медучерждение появится табличка, на которой будут написаны имена тех, кто оказал большую помощь при строительстве хосписа.- Денег на строительство хосписа пока не хватает. Лично я для себя принял решение, что каждый год на хоспис буду перечислять часть своей зарплаты. Напомню, что хоспис будет в основном работать на средства, собранные за счет пожертвований от благотворителей. Так устроена их работа во всем мире, - сказал Хабиров.27 февраля глава сам отправился на стройку, чтобы проверить, как идет работа. Находится строящийся объект в южной части города за торгово-развлекательным центром «Мега». Хоспис, который в скором времени откроет свои двери, позволит создать комфортные условия для ухода за больными, а родные и близкие с его помощью смогут получить необходимую социальную передышку.Состоять он будет из трех корпусов: детское и взрослое отделения, а также административно-медицинский блок. Объект рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки.- Это первый хоспис, который строится для многомиллионной республики, где в паллиативной помощи нуждаются более 20 тысяч взрослых и почти 700 детей, - прокомментировала исполнительный директор Уфимского хосписа Радмила Сурначева.Помощь пациенты здесь будут получать бесплатно за счет благотворительных взносов меценатов – предпринимателей, крупных компаний, просто неравнодушных людей.- Мы, по сути, строим современный многопрофильный госпиталь, который откроем ко Дню Республики. Здесь будут особые условия пребывания, в которых нуждаются взрослые и дети. Мы привлекли предприятия, способные оказать проекту благотворительную помощь. Это своеобразная проверка зрелости республиканского бизнеса, его готовности нести определённую социальную ответственность перед регионом, – отметил Хабиров.