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Политика

В правительстве Башкирии произошли масштабные кадровые перестановки

Сразу несколько высокопоставленных чиновников покинули посты по собственному желанию
Павел КРАЙНОВ
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Глава республики Радий Хабиров объявил об этом на оперативном совещании

Глава республики Радий Хабиров объявил об этом на оперативном совещании

Накануне во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых перестановок в региональном Кабинете министров. О некоторых из них было известно еще в конце прошлой недели, но официально было объявлено лишь в понедельник, 1 марта 2021 года.

По словам Радия Хабирова, по собственному желанию с поста руководителя госкомитета по конкурентной политике ушел Денис Булатов. Он занимал эту должность с января 2019 года. Формально с 1 марта руководителем этого ведомства будет бывший замруководителя Гульнара Сахабутдинова. Но совсем скоро у госкомитета по конкурентной политике появится другой председатель.

Денис Булатов покинул пост руководителя госкомитета Башкирии по конкурентной политике

Денис Булатов покинул пост руководителя госкомитета Башкирии по конкурентной политике

- Не буду никакой интриги делать. Мы на место Дениса Наильевича Булатова – рекомендуем Гульшат Маратовну Арсланову, нашего руководителя МФЦ. Пока Сахабутдинова будет исполнять обязанности. Сегодня я прошу принять на работу в качестве заместителя Гульшат Маратовну и чтобы сегодня она приступила к работе де-факто руководителя, - заявил Радий Хабиров.

МЕНЬШЕ ГОДА НА ПОСТУ

Кроме того, в Башкирии вновь сменился министр транспорта и дорожного хозяйства. По собственному желанию пост покинул Алан Марзаев, проработавший на этой должности всего 11 месяцев.

- От 1 марта Марзаев Алан Викторович освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики по собственному желанию. Кадрового решения у меня пока на данный момент нет. Исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра Жулькова Виктора Михайловича, - заявил на оперативном совещании глава Башкирии.

Напомним, Алан Марзаев занял пост тогда еще руководителя госкомитета Башкирии по дорожному хозяйству в начале апреля 2020 года. На этой должности он заменил Тимура Мухаметьянова, которого называли не иначе как человеком предыдущего главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Алан Марзаев уволился с поста министра транспорта по собственному желанию

Алан Марзаев уволился с поста министра транспорта по собственному желанию

На посту министра транспорта Алан Марзаев запомнился жителям Башкирии, прежде всего, внезапным началом ремонта автомобильной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспектом Салавата Юлаева. Напомним, масштабные строительные работы на этом участке начались в январе 2021 года и привели к транспортному коллапсу на въезде и выезде из Уфы. Автором этого проекта был Алан Марзаев.

ЗАМЕНА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Самая «громкая» отставка, озвученная на оперативном совещании, касалась кресла вице-премьера. Пост заместителя председателя правительства Башкирии покинула Ленара Иванова. При этом, как заявил Радий Хабиров, Иванова покинула должность вице-премьера по собственному желанию, но сохранила пост министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

В свою очередь, освободившийся пост занял министр здравоохранения республики максим Забелин.

Ленара Иванова покинула должность вице-премьера, но осталась министром семьи и труда

Ленара Иванова покинула должность вице-премьера, но осталась министром семьи и труда

- Ленара Хакимовна – опытнейший руководитель. Полагаю, что ее компетенция позволит дальше эффективно вести этот вопрос, и очень надеюсь, что вы выстроите рабочие отношения с Максимом Забелиным, - обратился Радий Хабиров к министру семьи, труда и соцзащиты.

Свое решение о смене вице-премьера, курирующего социальную политику, глава Башкирии объяснил борьбой с возросшей смертностью в регионе. 2021 год в республике объявлен годом здоровья и активного долголетия. Ответственным за успешное п