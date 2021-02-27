«Музыку стараюсь не забрасывать»: как сейчас живет финалистка шоу «Голос» Рушана Валиева

Сейчас певица полностью погружена в учебу - впереди защита диплома. Фото: instagram.com/rushavr

Осенью 2018 года вся Башкирия болела за хрупкую 19-летнюю уроженку села Толбазы. Тогда Рушана Валиева приняла участие в седьмом сезоне популярного шоу «Голос. Перезагрузка» и уже на «слепых прослушиваниях» покорила всех членов жюри своим хрустальным голосом и трогательной манерой исполнения. Рушана Валиева под аккомпанемент ханга и акустической гитары спела на украинском языке песню «Пообiцяй менi» группы «Один в каноэ», после чего к ней повернулись и Баста, и Ани Лорак, и Валерий Меладзе, и Сергей Шнуров, который в результате и стал наставником девушки.

На проекте Рушана уверено обходила своих соперников и дошла до финала проекта, где заняла третье место. Казалось бы, молодую певицу теперь ожидает всероссийская слава, но, к удивлению многих, девушка приняла участие в нескольких концертах, после чего практически исчезла с музыкального радара. Спустя два года после финала «Голоса» «Комсомолка» разыскала Рушану Валиеву и узнала, чем же она сейчас занимается.

«ПОСЛЕ ФИНАЛА ВЗДОХНУЛА С ОБЛЕГЧЕНИЕМ»

Как оказалось, еще во время участия в проекте Рушана с нетерпением ждала его окончания, потому что совмещать плотный график репетиций и выступлений с учебой в университете оказалось тяжело. Дифференциальные уравнения и математический анализ требовали вдумчивости и усидчивости.

- Когда закончился проект, я испытала, в первую очередь, облегчение. К тому моменту я очень устала, и физически, и эмоционально. Одновременно на меня навалилась и сессия, и репетиции, выступления, съемки. В конце я уже особо даже не понимала, что просто прохожу все дальше и дальше, а когда заняла третье место – нисколько не расстроилась. Наоборот, вздохнула с облегчением, что, наконец, увижу родителей и друзей, по которым очень соскучилась, - признается Рушана Валиева.

Фото: instagram.com/rushavr

После финала девушка вернулась в Башкирию. Рушана вспоминает теплую встречу, которую ей организовали в уфимском аэропорту. Родные, многочисленные друзья, журналисты, телевизионные камеры, цветы, воздушные шары… Поприветствовать юную артистку даже приехала министр культуры Башкирии Амина Шафикова. А уже через пару дней Рушану пригласили выступать на фестивале Terra Zima в Уфе, где ее с восторгом встретили поклонники.

- Потом я участвовала в благотворительном мероприятии «Бал принцесс», где лично познакомилась и пообщалась с главой Башкирии Радием Хабировым и его супругой. Они поздравили меня с финалом и признались, что болели за меня. Было, конечно, очень волнительно и приятно, - признается Рушана.

«НЕ ХОЧУ АССОЦИИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО С КАВЕРОМ НА «МАЛО ПОЛОВИН»

После «Голоса» Рушана Валиева с головой погрузилась в учебу. Сейчас девушка учится на последнем курсе бакалавриата и готовится к защите диплома. Певица признается, что сейчас это ее главная цель и задача.

- С головой погрузилась в учебу, хотя музыку стараюсь не забрасывать, все-таки это мое призвание. Каких-то договоренностей с моим наставником о продолжении сотрудничества у нас не было. Хотя мы с Сергеем Шнуровым подписаны друг на друга в Инстаграме, я регулярно поздравляю его с днем рождения, а он благодарит и расспрашивает, как у меня дела. Но когда я сделаю что-то по-настоящему крутое в музыкальном плане, например, выпущу свой собственный альбом, я обязательно попрошу его оценить. Очень благодарна своему наставнику, который поддерживал меня на протяжении всего конкурса, - улыбается Рушана.

В других музыкальных телепроектах Рушана больше не участвовала. Более того, признается, что и не хочет: певице важно реализовать себя как самостоятельную творческую личность, с собственной манерой исполнения и авторским репертуаром, а не исполнять чьи-то каверы.

- На днях прошел закрытый премьерный показ фильма «Рашн юг», в котором я и Сергей Мушта, с которым мы вместе участвовали в «Голосе», исполнили несколько композиций в качестве саундтреков фильма. Там и каверы, и наши авторские композиции. 4 марта в кинотеатрах состоится премьера фильма, и вы можете послушать наши песни, - делится артистка.

Фото: instagram.com/rushavr

«В ПЛАНАХ – ВЫПУСТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ АЛЬБОМ»

Сейчас Рушана Валиева большую часть своего времени проводит в Москве, но часто приезжает в Башкирию повидаться с родными и друзьями.

- Стараюсь не забрасывать музыку – выделяю время для репетиций, написания песен, периодически выступаю на разных концертах. В планах – выпустить собственный альбом, но, когда это произойдет – пока не хочу загадывать. У меня уже вышло два сингла на официальных площадках, в соцсетях иногда выкладываю демо-версии своих песен. Поэтому те, кому действительно интересна моя музыка, могут следить за моей творческой жизнью, - говорит артистка.

Рушана признается, что во время участия в проекте у нее было огромное количество подписчиков. Со временем любители музыки в стиле «Мало половин» отсеялись, зато остались самые преданные поклонники, которые поддерживают и вдохновляют исполнительницу.

- Я очень рада, что все эти люди есть в моей жизни и обещаю много работать для того, чтобы радовать их авторской музыкой, - признается девушка.

А еще Рушана Валиева рассказала, что в начале марта примет участие в концерте, посвященном 8 марта. Концерт пройдет в ГКЗ «Башкортостан», и артистка с радостью приглашает на него всех своих поклонников.