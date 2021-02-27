В Башкирии полицейский спас женщину, потерявшую сознание в пожаре

Отважного полицейского в МВД Башкирии пообещали представить к награде

Накануне в полицию Белебеевского района поступило сообщение, что горит жилой дом по улице Ленина. Как оказалось, из-за неисправной электропроводки случился пожар в магазине, который занимал первый этаж здания. Едкий дым быстро начал подниматься вверх по остальным этажам, поэтому жильцам дома потребовалась эвакуация.

Вот только не все смогли самостоятельно выбраться из пожара. К счастью, на месте происшествия оказался участковый полицейский Константин Корольков. Столпившиеся возле дома соседи сообщили, что на верхнем этаже живет одинокая 86-летняя пенсионерка, которая, скорее всего, так и осталась в своей квартире и не смогла выбраться. Вместе с пожарными полицейский бросился наверх. Однако на звонок и стук в дверь никто не откликнулся, тогда Константин Корольков принял решение взломать дверь. В квартире полицейский обнаружил пожилую женщину: она лежала на кровати без сознания, надышавшись дымом. Страж порядка на руках вынес ее из задымленного подъезда и передал врачам. Сейчас жизни пенсионерки уже ничего не угрожает.

Храбрость и самоотверженность полицейского не оставили никого равнодушным.

- Поступок Константина Королькова оценили не только коллеги по отделу, но и члены Общественного совета отдела полиции Белебеевского отдела. В ближайшее время общественники наградят полицейского за его поступок, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, похожий случай произошел в конце января в Салавате. Там полицейские спасли из горящей квартиры двух женщин, а также эвакуировали из дома еще пятерых человек. Старший лейтенант полиции Руслан Сайфуллин и старший сержант полиции Альберт Вахитов прибыли на вызов о нарушении общественного порядка, однако увидели дым, который валил из-под входной двери, и приняли решение ломать дверь. В одной из комнат полицейские обнаружили двух перепуганных женщин, которых они вытащили на свежий воздух, а потом вернулись в дом и помогли эвакуироваться еще пятерым жильцам подъезда.

Вскоре об этом героическом поступке узнал глава Башкирии Радий Хабиров, который пообещал представить полицейских к награде за их мужество и доблесть.