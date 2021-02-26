День Победы не за горами, «Новости региона» публикуют истории ветеранов, которые воевали за мирное небо над головой. В редакцию обратилась пенсионерка Танзиля Гайсина, которая рассказала историю о своем отце Сиразетдине Гайсине.ПЕРЕНЕС ВСЕ ТЯЖЕСТИ ЖИЗНИ, БЛАГОДАРЯ ЖЕНЕСеразетдин Гайфитдинович Гайсин родился 23 декабря 1924 в поселке Кузь-Елга Белорецкого района Башкирии. Когда он ушел войну, ему было всего 19 лет. Защищал свою Родину, воевал за независимость и свободу.- Во время боя на украинской земле папу тяжело ранило в ногу, он попал в военный госпиталь Харькова. Рана оказалась серьезной, и 2 февраля 1943 года ногу пришлось ампутировать, - говорит собеседница. - После войны он познакомился с моей мамой, мне тогда было 7 лет. Мама Рауза Гайсина родилась 9 августа 1926 года в Башкирии. Папа принял женщину с ребенком, и это был его подарок судьбы – он всегда был окружен вниманием и любовью, ценил и благодарил ее. Мама в браке с отцом родила двоих сыновей Рашита и Зуфара.После войны нога ветерана продолжала болеть, и ее оперировали бывшие фронтовики-хирурги в поселке Серафимовский.- У папы осталось 25 см ноги, ему было 30 лет. Мама испытывала невыносимые страдания за папу, оберегала его заботой, любовью. Все родственники по линии матери были верующими, читали намаз. Благодаря поддержке мамы и ее молитвам, папа мужественно перенес это испытание, - вспоминает женщина.БЫЛ НЕФТЯНИКОМ И УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМСупруги вместе поступили в УГНТУ и окончили его.- Потом он был приглашен на работу в Семилетку, семью поселили в общежитие, дали отдельную комнату, отца назначили начальником отдела капитального строительства, - говорит Танзиля.После открытия нефти началась бурная жизнь, начали строить необходимые объекты и жилые дома. Возвели двухэтажную современную школу с просторными кабинетами, детские сады, больницы, магазины, почтовое отделение.- Через несколько лет предприятие переехало в Дюртюли, и папа здесь продолжил свою деятельность. Возводили нефтяные вышки, ставили качалки, рабочие добывали нефть и упорно трудились, преодолевая холод и жару. Папа вместе с нефтяниками упорно работал, ему было тяжело, ходил на протезе весом 10 кг, но ни разу не пожаловался на жизнь, - говорит Танзиля.В 1957 году у деревни Манчарово открылось месторождение нефти. Тогда ветеран работал в поселке Серафимовский Туймазинского района и был начальником СМУ.У Сиразетдина Гайсина немало заслуг. Его уважали и на Родине, и в Москве. Он умел проявлять образованность, высочайшую культуру, добивался трудовых успехов.- Ему приходилось быть дипломатом в высших кругах общества. Папа был награжден трудовыми и военными орденами, медалями. Его не стало в 1997 году, когда ему было 73 года, - говорит женщина.Последней просьбой ветерана было улучшение жилищных условий его дочери Танзиле. Он очень мечтал и хотел, чтобы его дочь жила в просторной квартире, и одну комнату выделила для музея, где смогла бы реализовать добрые дела о жизни своих родителей.