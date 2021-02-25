Больше всего людей от коронавируса в Башкирии скончались в декабре 2020 года

Всего с начала пандемии в Башкирии от ковида умерли 265 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на утро 26 февраля в Башкирии зафиксировано 28 165 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровели 234 человека, всего 22 332. На лечении остаются 5 586 человек, из них 236 лечатся в стационарах, а 5 332 дома – у них болезнь протекает в легкой форме. Число умерших увеличилось на 3 и составляет 265 человек.

В КОМАНДИРОВКИ МОЖНО

Накануне 19 февраля Радий Хабиров в очередной раз изменил указ о режиме повышенной готовности.

Согласно новой редакции документа, для работодателей Башкирии отменена рекомендация воздержаться от направления работников в командировки за пределы России, в регионы, неблагополучные по COVID-19. Также отменен запрет по проведению мероприятий с участием иностранцев.

Зато продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 11 марта 2021 года.

- В образовательных учреждениях необходимо выявлять учащихся и работников с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, одышка) и не допускать их нахождения на рабочих и учебных местах, - говорится в указе.

СМЕРТНОСТЬ ИДЕТ НА СПАД

24 февраля в Минздраве республики прошло оперативное совещание, на котором также обсудили эпидемическую ситуацию в регионе и показатель смертности от коронавируса.

Начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Елена Галимуллина привела динамику числа заболевших СOVID-19 с апреля 2020 года по февраль текущего года.

- В феврале текущего года наметилась положительная динамика снижения числа случаев заболеваний на 27,1%. За последние две недели наблюдается снижение числа умерших на 621 человек или на 29%, - сказала она.

Оказалось, что самая высокая летальность от ковида и пневмонии за 2020 год была зафиксирована в декабре (4,1%). В январе 2021 года показатель снизился в 2,6 раза; за первые три недели февраля текущего года показатель составил 2,2% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года летальность снизилась на 0,7 %). Что касается прививок, на сегодняшний день в Башкирии поставлено еще 113 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак, из них 19 300 доз поступили на склад Башфармации 23 февраля. Вакцинировано I компонентом – 70 457 человек, II компонентом – 14 448 человек. Отметим, что процедура бесплатная и добровольная.

ОТКРЫТИЕ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Также наметился положительный тренд снижения числа умерших от болезней системы кровообращения на 6,4%.

21 февраля Максим Забелин поделился хорошей новостью – в Зауралье, на базе городской больницы Сибая открылся региональный сосудистый центр.

- Это еще один важный шаг к оказанию специализированной, высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - отметил министр здравоохранения.

В центре имеется кардиологическое отделение с палатами интенсивной терапии и рентгенэндоваскулярное с рентгенохирургической операционной, оборудованной современным ангиографическим комплексом.

Власти уверены, что оснащенный центр позволит вовремя выявлять заболевания. Здесь же теперь могут проводить широкий спектр высокотехнологичных внутрисосудистых операций – коронарографию, стентирование коронарных артерий, ангиопластику, коронарное шунтирование, шунтографию. В день открытия центра провели три операции.