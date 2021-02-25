Сад, квартира и жилой дом: чем владеет и сколько получает министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев, которого проверяют силовики

Борис Беляев любит проводить время на свежем воздухе

Согласно официальным документам, за 2019 год министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев, которым заинтересовались стражи порядка, заработал 3,6 млн рублей.

Сейчас самым актуальным документом, в котором описывается заработок министра, является декларация о доходах за 2019 год. Дело в том, что подобные документы во всех ведомствах начинают собирать только весной, поэтому в открытом доступе информации о финансах министра за 2020 год нет.

Заместитель премьер-министра и министр ЖКХ республики за 2019 год отчитался о доходе в 3,6 млн рублей, а его супруга о 170 тысячах. Примечательно, что эти деньги не были получены от продажи недвижимости. Оказалось, что заработок имелся и у двух из трех несовершеннолетних детей Беляевых – 22 и 19 тысяч рублей.

Из недвижимости в документе у самого Беляева в индивидуальной собственности указан садовый участок в 16 соток. Также у министра есть достаточно большая квартира –107 квадратных метров. В пользовании у заместителя премьера есть еще один участок в 50 соток под ИЖС, жилой дом на 531 «квадрат» и 70-метровая квартира по договору социального найма.

У жены Беляева в индивидуальной собственности есть лишь небольшая квартира в 44 квадратных метра. В графе «Пользование» у женщины указаны квартира, жилой дом, участок мужа и жилплощадь по договору социального найма. Также жена министра владеет автомобилем «Honda CR-V».

В пользовании у троих детей Беляевых находятся участки, дома и квартиры родителей.