«Жена успела поцеловать малышку»: молодая мама из Уфы скоропостижно скончалась после родов

В Уфе молодая женщина скоропостижно скончалась после родов. Об этом рассказал ее 29-летний супруг Ильдар Н., который остался один с двумя детьми на руках.

По словам мужчины, беременность у супруги протекала идеально. Все анализы, обследования показывали, что со здоровьем будущей мамы и ее малыша все в порядке. Супруги готовились к родам, выбирали имя для дочери.

- Роды проводились путем кесарева сечения, это была запланированная операция. Первые роды тоже были с помощью кесарева, но тогда наш сын умер. Потом родилась здоровая дочь, и вот 15 февраля на свет появилась наша третья доченька, - едва сдерживая слезы, рассказывает Ильдар Н. – Операция прошла хорошо, жена даже успела поцеловать и обнять малышку, а потом, когда ее уже зашивали, она неожиданно потеряла сознание, начало падать давление.

Надежду увезли в реанимацию, где почти сутки врачи боролись за жизнь молодой женщины. К сожалению, спасти роженицу не удалось – она скончалась от тромбоэмболии, одного из самых коварных осложнений после кесарева сечения.

- Врачи сказали, что у жены оторвался тромб. Сердце не выдержало, шансов там практически не было. Я не сразу узнал, мне через несколько часов только сказали, я как раз старшую дочь успел в деревню отвезти. До сих пор не могу поверить, что такое вообще могло произойти с нашей семьей, - вдыхает безутешный вдовец.

Поначалу у новорожденной врачи также подозревали пневмонию, но потом анализы показали, что все хорошо. Забирал дочь из роддома Ильдар один.

- Пока с детьми помогают бабушки и дедушки, я пока взял отпуск на работе, разбираюсь с ипотекой, которая была оформлена на жену. Самое сложное, это сказать старшей дочери, что ее мамы больше нет в живых. Она еще до сих пор ничего не знает, все ждет, когда же мамочка вернется из больницы. А я просто не могу подобрать слов, - говорит Ильдар Н.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье скончавшейся Надежды Н.