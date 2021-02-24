В Уфе спасают малыша, который родился раньше срока, потому что его мама умерла от ковида

Фото: МБОО "Ты ему нужен"

В Уфе врачи борются за жизнь маленького мальчика, который появился на свет гораздо раньше срока, потому что его мать заболела ковидом и скончалась от осложнений сразу после родов. Из-за недоношенности у крохи диагностировали множество серьезных диагнозов, за три месяца малыш перенес несколько операций, и сейчас его ждут лучшие нейрохирурги Москвы, но ребенок до сих пор нетранспортабелен, а врачи не дают никаких прогнозов.

«КОВИД БЕЗЖАЛОСТНО СЪЕДАЛ ЕЕ ЛЕГКИЕ»

Печальную историю уфимца Виталия Кузьмина, оставшегося с новорожденным сыном на руках, рассказало сообщество «Ты ему нужен», которое помогает детям, больным гидроцефалией.

Виталий и его любимая жена Татьяна впервые готовились стать родителями, но в октябре, на седьмом месяце беременности, женщина попала в больницу с небольшой температурой. Почти неделю Татьяне не могли поставить точный диагноз, а когда пришел подтвержденный положительный результат на ковид, женщину срочно перевели в демский роддом, куда попадали все роженицы с коронавирусом.

- С каждым днем ковид безжалостно съедал её лёгкие. 3 ноября, при почти 70-процентном поражении лёгких, у моей жены начались естественные роды, организм «вытолкнул» нашего сына, который сейчас до сих пор в тяжелом состоянии. 8 ноября моя Таня впала в кому. К сожалению, через 4 дня, не приходя в сознание, она нас покинула. Я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью о её гибели. Не представляю, как будет расти без материнской ласки наш малыш, который сейчас с таким трудом борется за жизнь, - с горечью признается Виталий.

«БУДУ ХВАТАТЬСЯ ЗА ЛЮБОЙ ШАНС, ЧТОБЫ СПАСТИ ЖИЗНЬ СЫНА»

После рождения кроху перевели в реанимацию детской больницы. Маленькому Валере, помимо недоношенности, поставили множество диагнозов: пневмония, менингоэнцефалит, полиорганная недостаточность, отек головного мозга, порок сердца и другие. За три месяца мальчик перенес 4 операции, но до сих пор его состояние очень нестабильное, а врачи не дают никаких прогнозов.

- Врачи говорят, что мой сын никогда не сможет ходить, разговаривать, жить полноценной жизнью. Но я буду хвататься даже за самые маленькие шансы изменения этих прогнозов. Облегчить боль моему сыну можно с помощью высокотехнологичных операций, которые проводят только в столичной клинике. Недавно я получил долгожданное направление на госпитализацию в московский центр педиатрии им. Вельтищева, где Валеру должны прооперировать, - говорит отец мальчика.

Вот только проблема в том, что из-за сильного внутричерепного давления малыш может не перенести авиаперелет, поэтому врачи опасаются его выписывать из уфимской больницы. Виталий же уверен, что в Уфе его сыну не смогут ничем помочь, а только будут поддерживать в нем жизнь. Написать же добровольный отказ от госпитализации и взять на себя риск отец, и без того уже потерявший самого близкого человека, не может.

После того, как история Кузьминых получила огласку, маленького Валеру снова прооперировали. Операция прошла довольно успешно: у малыша откачали лишнюю жидкость из головы, чтобы снять отек мозга и дать ему возможность все же долететь до московской клиники, где его уже ждут лучшие нейрохирурги страны. Сейчас врачи ждут стабилизации состояния ребенка, чтобы снять с него статус «нетранспортабельный». А сам Виталий с нетерпением ждет долгожданных слов, что транспортировка (которую, кстати, республика берет на себя), наконец, возможна.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.