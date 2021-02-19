О некоторых уфимских исполнителях, участников популярных ТВ-программ уже давно ничего не слышно. Куда пропали некогда знаменитые герои Дома-2, «Битвы экстрасенсов» и артисты 2000 годов, узнавала «КП-Уфа».КРУПНЫЙ БИЗНЕС И КУЧА РЕКЛАМЫ В ИНСТАГРАМБывшая участница Дома-2 Либерж Кпадону раньше часто мелькала на страницах региональных СМИ. Журналисты следили за каждым ее шагом, ведь девушка была яркой и амбициозной – не раз дралась на проекте, строила любовь и даже сыграла свадьбу в стенах проекта. Либерж вышла замуж за Евгения Руднева, однако брак не продлился долго, и через полгода пара развелась. После расставания Либерж покинула проект, а Руднев остался на шоу.Сразу после ухода с ТВ она открыла собственную школу танцев и ювелирный магазин «Либерже». Несмотря на пафосное название, бутик не выдержал конкуренции и закрылся.Но Либерж не растерялась и снова построила бизнес. Целых два. Основной на сегодняшний день – студия звукозаписи. Кпадону записывает песни и снимает клипы. Второй проект Либерж – студия лазерной эпиляции в Подмосковье, которую она официально открыла 1 февраля 2021 года. Экс-участница Дома-2 уверена в своем бизнесе и уверяет, что все, кто придет на эпиляцию в студию хоть раз, останется с ней навсегда. К слову, цены в ее студии запредельно низкие, и даже рядом не стоят с московскими. Также заработок Либерж приносит реклама в Инстаграме – каждый день она рекламирует по пять-шесть магазинов.На «личном фронте» у Либерж глухо – по крайней мере, в соцсетях нет ни фотографий, ни видео. Яркая красотка, по всей видимости, с головой ушла в карьеру и бизнес.БРАТЬЯ-МУЗЫКАНТЫИзвестный проект Дом-2 решили покорить жители Белебея братья Каримовы – Стас и Оскар. Амбициозные молодые люди пришли на шоу в самом первом составе участников. Как бы они ни пытались найти любовь, у них так ничего и не вышло. Стас даже пытался вступить в отношения с Ольгой Бузовой, но план был провален. А вот Оскару удалось повстречаться с Ксенией Бородиной, но пара все же распалась.Никто из братьев не женился, в настоящее время они занимаются своими проектами и живут в Москве. У них есть туристическая фирма в Чебоксарах, магазин одежды. Но нашли они себя в музыке – Каримовы стали диджеями и выбрали себе псевдоним Karimov Brothers.ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И ВЕДУЩИЙНикита Турчин участник программы «Битва Экстрасенсов» стал главным редактором глянцевого журнала «TOP MAGIC». 21-летний парень уверяет, что его концепция уникальна и не имеет аналогов в России. Статьи в издании довольно странные: «Изгнание бесов из 10-летнего ребенка», «Послание с того света» и другие.Помимо журнала Турчин занимается светской деятельностью. Молодой харизматичный уфимец стал топовым ведущим и проводит светские мероприятия. На них он стоит на одной сцене с Эвелиной Бледанс, Сергеем Пенкиным. Одним словом, парень пришел к успеху – успевает всюду.ДИДЖЕЙ ГАББА ПРОДОЛЖИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВ 2000-ых годах королем вечеринок Уфы был музыкант Ринат Гатауллин. Пожалуй, в те года не было ни одного молодого человека, который бы ни знал диджея Габбу. Но на сегодняшний день свою популярность он уже потерял, и последняя заметка о нем в СМИ была в 2019 году, и то – скандальная.Тогда он испортил камеру в лифте столичной многоэтажки. С друзьями он ворвался в лифт, где они начали буянить, и в какой-то момент Гатауллин ударил по дорогому имуществу то ли бутылкой, то ли кулаком.На следующий день Ринат осознал, что поступил плохо и решил принести извинения.- Перебрал. И очень стыдно. На следующий день сами пришли к старшему по подъезду и предложили все компенсировать, - заявил в соцсетях DJ Gabba.Сейчас музыкант продолжает вести свою деятельность. Он выступает в клубе «Мечты» в АРТ-квадрате в Уфе. В эту субботу 20 сентября он планирует отметить свой день рождения и приглашает желающих на праздник.- На самом деле, справить именины в своём клубе было моей давней мечтой и вот, она случится уже 20/02. К сожалению, я не придумал ничего оригинальнее, чем встать в этот вечер за пульт и отыграть 5-6 часиков своей любимой музыки. Приходите, пожалуйста, танцевать, - написал Габба в своем Инстаграме.РАБОТА НАД НОВЫМ АЛЬБОМОМГруппа Via Сhappa скромничает и редко публикует записи в соцсетях. Летом 2020 года музыканты начали работать над своим 10-ым альбомом. Поклонники этой новости обрадовались, признались, что очень ждут детище хип-хоп группировки. К слову, альбом пока не готов. Группа также ограничена в денежных средствах – музыканты просят поддержать любителей группы пожертвованиями. Изредка группа появляется на публике – музыканты во время самоизоляции выступили на благотворительном онлайн-марафоне Шихан LIVE.