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Общество

Кошкин лес: веревочный парк или арт-пространство – решать вам!

Администрацией города Уфы по итогам общественных обсуждений одобрен проект планировки и межевания территории рядом с Кошкиным лесом
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Жителям Уфы предлагают выбрать концепцию парка около Кошкиного леса

Жителям Уфы предлагают выбрать концепцию парка около Кошкиного леса

Администрацией города Уфы по итогам общественных обсуждений одобрен проект планировки и межевания территории рядом с Кошкиным лесом.

На территории леса появится парк, где будут пешие маршруты, детские площадки, зоны для выгула собак, дорожки для бега и велопрогулок. А может быть вы хотите там увидеть спортивные площадки, яркие арт-объекты и уютные зоны отдыха?

На самом деле, решать вам.

Один из вариантов - создание веревочного парка. Фото: ГК «Садовое кольцо»

Один из вариантов - создание веревочного парка. Фото: ГК «Садовое кольцо»

Сегодня лес фактически заброшен, подходы к нему захламлены, возможности комфортно наслаждаться природой - нет. Кошкин лес нужен жителям доступным, уютным, обитаемым, а самое главное, - безопасным! И застройщики это понимают. Более 100 млн руб. группа компаний «Садовое кольцо» направит на обустройство Кошкиного леса.

«Комсомольская правда» совместно с девелопером создает группу общественного контроля, в состав которой будут входить члены Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан, муниципальные депутаты, специалисты городского и лесного хозяйства, эксперты в области архитектуры, ландшафтного дизайна и озеленения. И, конечно же, вы – жители Уфы. Мы рассчитываем на ваше активное участие.

В новом парке могут появиться беговые и велосипедные дорожки. Фото: ГК «Садовое кольцо»

В новом парке могут появиться беговые и велосипедные дорожки. Фото: ГК «Садовое кольцо»

Нам важно, чтобы на этапе сбора идей и предложений именно местные жители высказали свои пожелания по обустройству парка.

Об участниках и порядке формирования рабочей группы мы сообщим дополнительно на открытых публичных ресурсах. Уже в марте мы создадим сайт «Благоустройство Кошкиного леса» и аналогичные группы в социальных сетях. Здесь будут опубликованы все этапы проекта, информация о встречах рабочей группы и принятых решениях.

Присылайте идеи и предложения по обустройству Кошкиного леса по адресу: park@sk-gc.ru.

В новом парке должно быть комфортно всем. Фото: ГК «Садовое кольцо»

В новом парке должно быть комфортно всем. Фото: ГК «Садовое кольцо»

СПРАВКА

Группа компаний «Садовое кольцо» — основана в 2003 году, в Москве. Сегодня это девелопер полного цикла, осуществляет весь спектр работ — проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация проектов, охрана объектов.

В Республике Башкортостан группа компаний «Садовое кольцо» работает с 2020 года. Девелопер взял на себя обязательства решить проблему 2625 тысяч обманутых дольщиков и завершить многолетний долгострой. Более 550 млн рублей ГК «Садовое кольцо» потратила на завершение объектов «Госстроя». До конца 2020 года компания передала дольщикам 845 квартир. В 2021 году ГК «Садовое кольцо» увеличит объем инвестиций до 1,5 млрд рублей на строительство объектов «Госстроя». Также в планах разработка проекта строительства школы на 1000 мест и 2 детских садов на 100 и 175 мест.

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