«Она стала являться во сне»: женщина по просьбе покойной матери разыскивает в Башкирии пропавшую сестру

На фото - Ануза Гимазова

На днях в редакцию «КП-Уфа» обратилась 42-летняя жительница Сарапула Гульнара Сайфутдинова с необычной просьбой. Дело в том, что почти каждую ночь к женщине во сне приходит ее покойная мать и рассказывает, что в молодости она родила девочку и оставила ее в роддоме в селе Михайловское Краснокамского района Башкирии. И сейчас покойная женщина просит дочь разыскать свою сестру, ведь это ее родная кровь.

НЕ ЛЮБИЛА ВСПОМИНАТЬ О СВОЕЙ МОЛОДОСТИ

- Моя мама родилась 23 декабря 1940 года в Краснокамском районе Башкирии, в деревне Еней-Иткино. Звали ее Ануза Гимазова. Точнее, при рождении у нее была фамилия Бахтиева, потом сменилась на Даулетову, по фамилии ее отца. В первом браке она взяла фамилию Багаутдинова, а когда уже она вышла замуж за моего папу, то стала Гимазовой, - рассказывает Гульнара.

Женщина признается, что практически ничего не знает о прошлой жизни своей матери. При жизни та очень не любила вспоминать свое детство и молодость, поскольку родители умерли рано, и девочка жила с мачехой.

- В период с 1958 по 1963 годы мама работала строителем в Нефтекамске. Там она познакомилась с нашим папой, они поженились и переехали в Удмуртию, в Сарапул, где уже родилась я. Удивительно, но если папа часто возил нас к себе на родину в Башкирию, то мама никогда не приезжала с нами в места, где прошла ее молодость. Она вообще не хотела будто вспоминать об этом времени и отказывалась говорить с нами на эту тему, - говорит Гульнара.

«ВДРУГ КТО-ТО УЗНАЕТ ЗНАКОМЫЕ ЧЕРТЫ НА ФОТОГРАФИЯХ?»

В 2008 году Ануза Гимазова скончалась, а вскоре после ее смерти стали происходить странные вещи. Она стала являться во сне своей младшей дочери и просить ее …. найти старшую дочь, которую она родила в молодости и оставила в роддоме.

- Моя мама была очень приличным человеком, я бы никогда не подумала, что у нее есть такая страшная тайна, ведь они с папой никогда не поднимали эту тему. Я даже не знаю, правда ли это или просто мой сон. Но есть несколько моментов, которые указывают на то, что это правда. Во-первых, во сне мама сказала, что все произошло в селе Михайловское, что неподалеку от Николо-Березовки. Я никогда раньше не слышала этих названий, а когда посмотрела в интернете, то была шокирована, что эти села действительно существуют – и как раз в том районе, где родилась и выросла моя мама, - говорит взволнованная женщина. – Во сне мама говорит, что моя сестра может быть инвалидом. Я теперь думаю, может, это правда, и поэтому мама и оставила девочку в роддоме?

По словам Гульнары, ее потенциальной сестре сейчас примерно должно быть около 60 лет. Гульнара очень надеется, что вдруг ее историю прочитает какая-нибудь женщина, которая узнает себя, разглядит похожие черты в фотографиях из молодости матери.

- Мои родственники считают эту историю фантастикой, но эти сны не дают мне покоя уже много лет. Я уже и молитвы читала, но мама все равно приходит во сне и просит отыскать эту девочку. Да и я была бы очень рада обрести еще одну сестру. Хотела прошлым летом приехать в Башкирию, походить поспрашивать по интернатам, но тут коронавирус случился… в этом году приеду обязательно, - говорит Гульнара Сайфутдинова.

Если вы знаете что-то об этой загадочной истории, или женщина на фотографии вам знакома, пожалуйста, обратитесь в нашу редакцию по телефону в Уфе (347) 292-44-47.