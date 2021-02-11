Секс-отель, приют для животных или воздушный шар: где провести незабываемое 14 февраля в Уфе

В Уфе много мест, где можно необычно провести День всех влюбленных Фото: vk.com

Совсем скоро уфимцы начнут массово скупать в магазинах цветы, шоколад и мягкие игрушки, ведь впереди День святого Валентина. День, когда традиции требуют удивлять и баловать свою вторую половинку, водить ее на удивительные свидания и задаривать подарками. «Комсомолка» подобрала для своих читателей варианты самых незабываемых свиданий – от эконом до люкс-класса.

КОГДА ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Любви все возрасты покорны, а это значит, что среди тех, кто хочет удивить партнера будет немало школьников или студентов, у которых не так много денег. Включаем фантазию - День всех влюбленных можно провести с максимальной экономией и незабываемо.

Погулять в необычном месте

В Уфе достаточно мест для уединенных прогулок вдали от всех. С запада и востока город «зажат» реками с достаточно крутыми обрывами – в солнечную погоду можно полюбоваться рассветами и закатами, попивая кофе или глинтвейн. Подсмотреть место для свидания на свежем воздухе удобнее всего будет по онлайн-картам.

Вот вам два примера таких «секретных» мест – площадки на Лысой горе в Зеленой роще или сразу за старым мусульманским кладбищем в историческом центре города. Виды с них открываются просто фантастические, а потратиться придется только на дорогу и кофе.

Помочь приюту для животных

К сожалению, некоторые хозяева выбрасывают питомцев из дома, когда тем им надоедают. Некоторые животные попадают в приюты, где добрые люди пытаются пристроить их в новую семью.

Ухаживать даже за одним животным сложно, а в «ночлежках» их держат десятками. Бездомным котам и собакам можно устроить бесплатную фотосессию (чтобы их заметили потенциальные хозяева), сварить еду, убрать мусор или просто почистить территорию приюта от снега. Полезный бонус – сможете присмотреть себе кота или собаку. Затраты для такого Дня святого Валентина вновь минимальны.

В этот день влюбленным никто не должен мешать Фото: Мария ЛЕНЦ

Готовим вместе

В обычные дни на кухне мы готовим «стандартный» набор из привычных супов, гарниров и салатов. Но что мешает 14 февраля устроить день тематической кухни? Например, мексиканской или японской.

Конечно, велик шанс того, что ваши самодельные тортильи или суши окажутся попросту несъедобными. Но разве это сможет вас остановить? Закупаемся продуктами (здесь вы ограничены только стоимостью ингредиентов), включаем музыку и проводим время вместе за готовкой. Главное, заранее определиться, кто моет посуду!

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПРИВЫК ЭКОНОМИТЬ

Воплотить сокровенные фантазии в секс-отеле

День всех влюбленных – отличный повод воплотить в жизнь все свои самые волнующие фантазии, но что делать, если хочется новых ощущений?

Пару лет назад в Уфе открылся уникальный отель «Кекс», название которого уже недвусмысленно намекает на его специфику. Для тех, кто давно стыдливо заглядывался в интернете на фотографии с плеточками, предлагается провести День всех влюбленных в номере БДСМ. Черные стены, приглушенный свет, яркие красные акценты в интерьере заранее настраивают на нужный лад. К вашему распоряжению тут и Андреевский крест (для чего предназначен, лучше почитать заранее), и огромная кровать с цепями и наручниками, и маски, и плетки, и огромная ванная, и зеркало на всю стену, и другие занятные атрибуты для увлекательных занятий.

Цены не пугают: за два часа страсти придется заплатить 3990 рублей, за ночь – 5890, за сутки – 8490. Чай, кофе, напитки и средства защиты – предоставляются.

Посмотреть романтический фильм в зале для двоих

Отправиться на День святого Валентина в кино – вариант проверенный, но банальный и откровенно скучноватый. А если снять целый зал, где вы будете только вдвоем, и никто не будет хрустеть попкорном у вас под ухом или завистливо шипеть, если решитесь слиться в страстном поцелуе.

Например, в кино-караоке «Lounge» рядом с Телецентром, можно арендовать на два часа отдельную комнату с мягким диваном и огромной «плазмой» всего за 3000 рублей. В цену входит шампанское, свечи и лепестки роз, ароматный пар. Можно принести с собой еду и напитки, и даже прихватить бутылочку любимого вина (правда, в этом случае придется заплатить еще и пробковый сбор). Можете смотреть любимую романтическую комедию, можете спеть в караоке, а не хватит двух часов – можно и продлить.

Полюбоваться видом на ночной город и фотосессия на крыше

Все-таки любоваться в обнимку огнями ночного города, укутавшись в теплый плед – это очень романтично. Но сидеть на заснеженной крыше это небезопасно и вообще не рекомендуется. Любителей неординарных свиданий приглашают на крышу бизнес-центра «Капитал», расположенного в историческом центре города. Небольшая беседка, увитая гирляндами, свечи, негромкая музыка, фуршетный стол с маршмеллоу, фруктами, шоколадным фондю и шампанским, а главное – роскошная открывающаяся панорама ночного города. Такое свидание точно не оставит равнодушной даже самую капризную барышню, а тематическая фотосессия – заставит обзавидоваться всех подруг. Стоимость романтика на крыше составляет от 4000 до 4500 рублей за пару часов (все зависит от времени суток, вечером – немного дороже), есть возможность продления свидания.

В этом году 14 февраля можно провести на свежем воздухе - синоптики обещают теплую погоду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ГУЛЯТЬ - ТАК ГУЛЯТЬ!

Отметить праздник можно «дорого-богато», например, посетить бани на крыше, что находятся в самом центре столицы. Насладитесь с партнером джакузи и массажем, выпейте травяные чаи или что-нибудь покрепче, любуясь на панорамный вид вечернего города. Любители контрастных процедур смогут взбодриться в ледяной купели. К услугам тех, кто хочет расслабиться – SPA процедуры и теплая купель с душистыми травами.

Стоит такое удовольствие, конечно же, недешево. 14 февраля часовое посещение бани обойдется в минимум 9500 рублей, если решите продлить – то стоимость одного часа составит уже 7500 рублей. Учитывайте, что слуги парильщика, SPA-процедуры, массажи и фуршет оплачиваются отдельно. Таким образом, общая сумма вечер может вытянуть на 20 тысяч рублей и более. Любой каприз за ваши деньги.

Полетать на шаре

Богатые романтики смогут позволить себе полет на воздушном шаре в форме сердца. Организаторы предлагают для вас полет в любой удобный день продолжительностью от одного до двух часов. В корзине будете только вы, влюбленные, и пилот. Территорию для полета можете выбрать сами – в Уфе или за городом. Стоит такое удовольствие довольно дорого – минимум 25 000 рублей. Дополнительно можно заказать фотосъемку.

Свидание в ресторане

Романтическое свидание в ресторане – лучшая идея для встречи в такой день, особенно, если ваше свидание первое. Психологи советуют идти на первом свидании в общественные заведения, которые требуют соответствующего поведения. Женщина может проследить, как мужчина общается с персоналом и как ухаживает за ней. Правда, и денег нужно приготовить немало, чтобы сходить в приличное место и отведать вкусные блюда за бокалом вина. Поход в ресторан на двоих обойдется примерно в 10 тысяч рублей.

ЧТО ГОВОРЯТ СОЦОПРОСЫ?

По данным экспертов сервиса «Авито», 74% уфимцев решили отмечать День святого Валентина в этом году в городе. Большинство (56%) будет отмечать праздник дома, 30% – в ресторане, 28% хотят устроить необычное свидание, а еще 3% респондентов и вовсе решили праздновать День святого Валентина в онлайн-режиме по видеосвязи.

Среди подарков, которые участники опроса планируют подарить партнеру на 14 февраля, самыми популярными являются: косметика и парфюмерия (30%), сладости (26%) и цветы (24%).