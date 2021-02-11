Власти Башкирии обещают преобразить Уфу к 450-летию города

При подготовке к празднованию региональное правительство рассчитывает получить солидное финансирование из федеральной казны

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров прилетел в Москву, где встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Как рассказал после встречи в социальных сетях сам Хабиров, целью визита стало обсуждение предстоящего 450-летнего юбилея Уфы. Делегация республики попросила у федерального центра помощи в организации и финансировании будущего праздника. В беседе с министром руководитель региона обозначил, какие объекты культуры в башкирской столице планируют отремонтировать к юбилею.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ

В преддверии юбилея Уфы власти Башкирии запланировали масштабные реконструкции и новые стройки. Так, например, Радий Хабиров заявил, что к 2024 году в башкирской столице отремонтируют Башкирский театр кукол, Русский драматический театр и Уфимский Госцирк. В планах также строительство новой современной библиотеки и создание специализированного хранилища артефактов из археологического памятника «Городище Уфа II».

- Одно из важнейших направлений подготовки к юбилею Уфы - это наш Госцирк, который закрыт с 2017 года, что вызывает очень болезненные эмоции у детишек и их родителей. Я не раз об этом слышал от них на встречах, - написал после совещания в своих соцсетях Радий Хабиров.

Министр культуры России Ольга Любимова поддержала эти проекты и предложила два варианта их финансирования – через Федеральную адресную инвестиционную программу, либо в рамках Национального проекта «Культура».

На встрече с министром Радий Хабиров не забыл отчитаться и о реализации федерального нацпроекта, в рамках которого ремонтируются сельские клубы по всей Башкирии.

- Наша республика – многонациональная, с очень богатыми культурными традициями. У нас 40 процентов сельского населения. В любую деревеньку приедешь – там дом культуры, вокруг которого собираются и пожилые люди, и молодежь. И модернизация этих объектов, конечно, затратное дело, - заявил во время беседы с министром глава Башкирии.

ОРГКОМИТЕТ ЮБИЛЕЯ

Сразу после посещения министерства культуры Радий Хабиров отправился на совещание по созданию оргкомитета празднования 450-летия Уфы. Провел его вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, а среди участников, помимо делегации от Башкирии, были сенаторы Совета Федерации и чиновники федерального уровня.

- Вышел с этого совещания в приподнятом настроении. Оргкомитет празднования 450-летия со дня основания Уфы возглавляет опытный руководитель, хорошо чувствующий нашу республику. Уже к марту он поручил нам сформировать четкий план мероприятий, и я уверен, что жители Уфы увидят конкретные улучшения в облике столицы Башкирии, - поделился впечатлениями после встречи глава Башкирии.

Что касается непосредственно подготовки к юбилею Уфы, то на заседании оргкомитета празднования обсудили план мероприятий, предложенных как делегацией из Башкирии, так и представителями федеральных министерств. Например, среди предложений отдельно выделили программу развития Уфы до 2024 года. Разработали ее видные ученые-урбанисты из МГУ и Московского центра урбанистики.

Программа развития башкирской столицы предусматривает благоустройство парков и скверов, строительство социальных объектов, «развитие набережной реки Белой», установку памятников и так далее.