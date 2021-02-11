Было – стало: как за пять лет изменилась стоимость коммуналки в Уфе

За основу расчетов мы взяли обычную двухкомнатную квартиру в уфимской пятиэтажке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале года жители Уфы и других городов Башкирии получили квитанции за отопление, которые многим тогда показались неоправданно «раздутыми». Оно и не мудрено: по сравнению с ноябрем 2020-го суммы в счетах выросли значительно. Якобы, из-за того, что в декабре было намного холоднее.

После волны народного возмущения, которая докатилась до уфимского Белого дома, власти республики тут же постарались успокоить потребителей и потребовали от ресурсоснабжающих компаний сделать перерасчет и вернуть часть денег. Перерасчет положен всем, у кого сумма в квитанциях за декабрь была более чем на 42% выше, чем за ноябрь 2020 года.