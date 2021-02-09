«Даже дочь не видела»: в Уфе роженица впала в кому сразу после кесарева сечения

Беременность у женщины протекала нормально, лишь иногда повышалось давление.

В Уфе 33-летняя Ильгиза И., жительница Кигинского района, впала в кому после родов 31 января. Женщина родила здоровую дочь путем кесарева сечения, но сама не проснулась после наркоза. Ее близкие собирают финансовую помощь семье, ведь дома у Ильгизы еще двое сыновей.

Как рассказала «КП-Уфа» подруга Ильгизы Дания, беременность у женщины протекала нормально, лишь иногда повышалось давление. На последних сроках у беременной заподозрили коронавирус и из района направили рожать в Уфу в Демский роддом.

- В Уфе уже коронавирус не подтвердился, но рожать она все равно осталась в Деме. У нас в селе роддома нет, все равно бы в столице рожала. После операции она уже не проснулась, даже дочь не видела. Через некоторое время ее перевели в РКБ имени Куватова, где она находится до сих пор. У нее стабильно тяжелое состояние и отек мозга, но врачи борются за нее, - сообщила Дания.

Дочь Ильгизы родилась здоровой – ребенка уже выписали из больницы, она прошла плановые осмотры педиатра, сейчас находится у тети. Кормить малышку приходится смесью.

- Помимо смесей нужны подгузники первого размера. Дома у Ильгизы два сына, 8 и 12 лет, и муж, который один со всем точно не справится. Мне удалось собрать 12 тысяч с Инстаграма, помогла дочь Айдара Галимова Гузель, - говорит Дания. – Но деньги еще нужны будут. Мы все надеемся на лучшее, что Ильгиза скоро выкарабкается.