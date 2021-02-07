«Мужчины предлагают разные непристойности»: как живет молодая уфимка с самым длинным языком в России

Радмила считает свой длинный язык своей изюминкой

К известности 20-летней уфимке Радмиле Юсуповой, более известной как Рада Маро, не привыкать с детства. Многочисленные победы в спортивных соревнованиях и конкурсах красоты, собственный блог в Инстаграме и Тик-Токе с 1,5 миллионами подписчиков, первые шаги к славе рэп-звезды, а также титул обладателя самого длинного языка в России и личный рекорд в книге рекордов Гиннесса – жизнь девушки точно уж не назовешь серой и скучной.

«ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА ЯЗЫК, КРИВЛЯЯСЬ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ»

- Мое главное правило в жизни – не стоять на месте, а каждый день пробовать что-то новое. Я с детства увлекаюсь разными видами спорта, несколько лет посещала балетную школу, увлекалась футболом и плаванием. В медицинском колледже увлеклась пулевой стрельбой и научилась разбирать автомат АК-74 за 18 секунд. Обожаю играть на барабанах, а прошлым летом даже купила собственную ударную установку – хотели с другом организовать собственную группу, но потом планы изменились, и я уехала в Санкт-Петербург, где поступила в университет спорта и физкультуры имени Лесгафта. Сейчас я активно занимаюсь стритлифтингом и ворк-аутом, пишу песни и совсем скоро стану настоящей звездой. У меня все обязательно получится, - признается Радмила Юсупова.

Впервые на свой необычный язык Радмила обратила внимание еще в 11 лет, когда кривлялась у зеркала и строила себе забавные рожицы. Тогда, высунув язык, девочка удивилась – насколько он длинный, что почти с легкостью достает до подбородка.

С детства Радмилу приглашали на разные телепрограммы, где она демонстрировала свой язык изумленным зрителям

- Мама сначала говорила, мол, я преувеличиваю, и у меня самый обычный язык. Но когда мы ходили по гостям, я всем демонстрировала, какие фигуры умею делать языком, и все соглашались, что действительно – таких длинных языков они еще не видели. Самое удивительное, что это моя личная особенность, которая не передалась мне по наследству от кого-то из близких родственников, и далеко не факт, что такой же язык унаследуют мои дети, - улыбается Радмила.

А 2011 году девочка увидела по телевизору передачу «Говорим и показываем», где выступали люди с необычными особенностями. Радмила уговорила маму позвонить в редакцию и уже совсем скоро девочке прислали приглашение на передачу и билеты в Москву.

- Я снялась в рубрике «У кого больше», врачи измерили мой язык от корня до кончика. Мой результат – 14 сантиметров, - хвастается Радмила. - Правда, меня потом немного стебали одноклассники за мою «языкастость», но я быстро завоевала свой авторитет спортивными успехами. Да и сейчас все издевки и насмешки хейтеров (ненавистников – Ред.) меня только смешат, а не задевают.

ОБЛАДАТЕЛЬ САМОГО ДЛИННОГО ЯЗЫКА В РОССИИ

Спустя 6 лет Радмилу снова пригласили на телевиденье – принять участие в программе «Звезды сошлись» куда пригласили рекордсменов со всей России.

- Там я познакомилась с Екатериной Лисиной – самой высокой девушкой в России и с самыми длинными ногами в мире. Ее рост – 205 сантиметров, а ноги – 133 сантиметров, представляете! В общем она дала мне наводку на редактора книги рекордов России Станислава Коненко. Мы с ним связались, и тут выяснилось, что такой категории, как самый длинный язык, вообще не существует. А значит, у меня есть все шансы стать рекордсменом-первопроходцем. Конечно, сначала пришлось пройти кучу осмотров и измерений у врачей. При этом для книги рекордов России длину языка мне измеряли не от корня, а от передних клыков, поэтому вышло 11,8 сантиметров. И потом 8 марта 2018 года меня пригласили на «Поле чудес» на выпуск с девушками-рекордсменками России и вручили мне сертификат, что я реально обладательница самого длинного языка в России.

На фото: Радмила Юсупова и редактор книги рекордов России Станислав Коненко

«НЕ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЯ НА МЕРЗКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

В 2017 году Радмила увлеклась «Инстаграмом», завела свой собственный блог, но вот подписчиков было очень мало. Потом девушка вспомнила про свою «изюминку» - записала видео, как выполняет языком различные фигуры и выложила в сеть. За пару дней видео разлетелось по всему интернету, а Радмила стала настоящей звездой. Потом пришла очередь «Тик-тока» - там за короткое время на уфимку подписались 1,5 миллиона человек.

- Конечно, очень часто мне в «личку» прилетают всякие непристойности, мерзкие предложения от мерзких похотливых извращенцев, но я уже привыкла, поэтому просто стараюсь не обращать на это внимания или относиться с юмором. Я очень рада, что абсолютное большинство моих подписчиков – адекватные веселые люди, которых мне хочется удивлять и радовать. Впереди у меня очень много планов – как и на музыкальном поприще, там и участие в разных телепередачах. Так что мой язык обязательно (и не раз!) еще удивит вас, - улыбается Радмила.