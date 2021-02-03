«Вакцины для населения нет»: эксперимент с попыткой привиться от коронавируса в Уфе завершился провалом

Эксперимент по вакцинации от COVID-19 оказался не удачным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, три недели назад власти Башкирии подтвердили, что совсем скоро начнется массовая вакцинация жителей республики от коронавируса. На двух последних оперативных совещаниях в правительстве региона министр здравоохранения Максим Забелин заявлял, что в медучреждения регулярно поступают отечественные препараты «Спутник V», а первые прививки ставят медицинским работникам и учителям.

В конце января в Башкирии заработала запись на вакцинацию от коронавируса через сайт Госуслуги. Как рассказали «КП-Уфа» в Минздраве республики, возможность «забронировать» посещение кабинета вакцинации должна появиться по мере поступления вакцины в республику. На бумаге схема выглядела довольно просто. На деле все оказалось совершенно иначе.

И так, как же простому жителю Уфы сегодня получить заветную прививку от опостылевшего всем коронавируса? Как привиться прямо сейчас, если вы не входите в группу повышенного риска, как например, медики или учителя? «Комсомолка» решила провести эксперимент: попасть на вакцинацию, используя только рекомендации регионального Минздрава.

ПЕРВЫЕ СЛОЖНОСТИ

Узнав о том, что власти дали добро на вакцинацию простого населения, мы тут же зашли на сайт Госуслуг и попытались записаться. На самом сайте все довольно просто: вверху есть раздел, через который можно начать запись. Достаточно указать и подтвердить свои данные, уточнить, что вам нужно именно на вакцинацию от COVID-19, и выбрать медицинскую организацию, где хотите сделать прививку. Для жителей Уфы, например, сервис выдает длинный список поликлиник и городских больниц.

Эпопея с записью на вакцинацию через Госуслуги началась у нас 25 января, а завершилась 28-го. Все эти дни при попытке выбрать пункт вакцинации сайт неизменно выдавал: «По выбранному Вами специалисту в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи». И так во всех предлагаемых поликлиниках и больницах города. По пять или шесть раз на дню. Сказать, что эта ситуация вызывает гнев и апатию – ничего не сказать. В какой-то момент идти на прививку почти расхотелось.

К счастью, 28 января, примерно с шестой попытки, удается подтвердить запись к врачу. В кабинет вакцинации в поликлинике, расположенной по месту жительства, кстати. Для этого пришлось пройтись по длинному списку предлагаемых пунктов вакцинации и в каждом получить отказ. А на сайте, между тем, ничего не пишут о возможности пойти в свою поликлинику.

«ВАС ПРИГЛАСЯТ!»

В назначенный день отпрашиваемся с работы, берем с собой паспорт, страховой медицинский полис и отправляемся в поликлинику. Вот где действительно начинаются чудеса массовой вакцинации. Во-первых, в самой поликлинике утром в будний день почти не было народа. Что, безусловно, хорошо – поставил прививку и покинул душное медучреждение.

В регистратуре нам рассказали, куда именно нужно идти и показали, где находится гардероб. Приветливо и учтиво.

Около кабинета вакцинации от коронавируса выяснилось, что никто возле него не толпится, и никакого ажиотажа нет. Более того, туда вообще не было желающих попасть. И так, путь свободен.

- Здравствуйте, я на вакцинацию от коронавируса. Через Госуслуги записался, у меня время назначено, - говорю я. Лучше бы молчал.

- Вакцины нет! Вас пригласят! – что есть мочи кричит врач. Закрываю дверь.

Выждав пять минут и дождавшись, когда из кабинета выйдет врач, я все же обратился с вопросом к оставшейся в помещении медсестре. Естественно, с вопросом о том, что же происходит на самом деле.

- Вакцины для населения нет. Сейчас мы прививаем только группы риска – медработников и учителей. Не знаю, почему Госуслуги так работают и почему вообще записывают на вакцинацию. Они вам время назначают, а мы об этом ничего не знаем, - говорит медсестра.

Попрощавшись с приветливой женщиной, я ухожу. Эксперимент провалился.

СКАЗАНО

Сегодня, 2 февраля, на очередном брифинге по борьбе с коронавирусом в Минздраве Башкирии Максим Забелин заявил, что в курсе данной проблемы.

-В ближайшее время все желающие, которые были занесены в лист ожидания (на вакцинацию от коронавируса – Ред.), будут приглашены на вакцинацию, - заявил министр здравоохранения республики. По всей видимости, всем записавшимся через Госуслуги придет повторное уведомление о дате вакцинации.