Радий Хабиров назвал своего новорожденного сына Тимером

Супруги только в конце 2020 года признались в том, что ждут ребенка, но скрывали пол

26 января 2021 года в семье главы Башкирии Радия Хабирова случилось пополнение – его семья стала на одного человека больше. Его супруга Каринэ Хабирова родила сына. Первым о счастливом событии сообщил в соцсетях депутат Курултая Рустем Ахмадинуров. Позже радостной вестью поделился и сам Хабиров, который сразу сообщил и о том, как назвали малыша.

- Моей маме сегодня было бы 88, и именно сегодня моя Кариночка родила мне сына! Я точно не хочу, чтобы он был большим начальником. А просто был счастлив. Что мы можем с Кариной для него сделать – назвать его Тимер (железный – Ред.). А в остальном – все дети республики для меня – мои дети, - написал Радий Хабиров.

Тимер родился в стенах частного клинического госпиталя в Уфе весом 3030 граммов и 56 сантиметров. Радий Хабиров не отходил от любимой супруги ни на шаг с момента первых схваток и до первого кормления. Сейчас малыш и молодая мама чувствуют себя хорошо.

Отметим, что супруги только в конце 2020 года признались в том, что ждут ребенка. Ранее первая леди республики часто появлялась на публике с округлившимся животиком, но сам Хабиров держал в секрете пол у будущего ребенка. На пресс-конференции он отметил, что Новый год они будут отмечать дома, ведь в любой момент могут начаться роды и придется ехать в роддом.

Напомним, что это уже четвертый ребенок Радия Хабирова – у него есть две старшие дочери от первого брака – Светлана и Рита, а также маленький сын Фарит от Каринэ. Дочери сейчас проживают в Австрии вместе с бывшей женой Хабирова Ларисой Лукьяновой.

Сам Хабиров пропагандирует семейные ценности. Во время послания региональному парламенту он заявил, что его радует, «что в наших семьях растёт число третьих, четвёртых, пятых детей».

- Согласитесь, что может быть важнее рождения нового человека?! Это настоящее счастье, которое невозможно ничем измерить, - подытожил глава.