Уфимка обнаружила в почтовом ящике таинственное послание, правду о котором узнала только через год

Наивная пенсионерка поверила мошенникам

В редакцию «КП-Уфа» обратилась уфимка Муссалия Хабирова, которая сообщила, что получила таинственное послание от астролога и ясновидящей Глории.

«Муссалия, маленький лист бумаги, который вы найдете в этом письме, очень важен… Он содержит секретное послание, касающееся Вашей чудесной судьбы…» - так звучат первые строки в послании. А дальше подробно рассказывается, что женщина должна сделать для получения 1 259 000 рублей, ведь она уже «приблизилась к этим цифрам».

Оказалось, что история началась еще в 2019 году. В одной из газет, которую выписывает Муссалия, пенсионерка увидела фото ясновидящей – волшебница обещала золотые горы и богатства.

- Я поверила ей и начала вести переписку. Пенсия у меня маленькая, на широкую ногу не поживешь, подумала, может и вправду, стану богатой, благодаря ей. Оказалось, что эта женщина продавала свой талисман – книгу, - говорит Муссалия.

После нескольких писем Муссалия получила от нее «таинственное послание», в котором «знаменитая ясновидящая и астролог» Глория сообщила ей, что пенсионерка приблизилась к выигрышу в 1 259 000 рублей, до получения остался всего один шаг.

«Вы, Муссалия, являетесь 50-ым и последним человеком, которого я ищу, чтобы вручить уникальный бесценный секрет, способный радикальным образом изменить курс Вашей судьбы» - эти слова будто загипнотизировали Муссалию и она пошла у нее на поводу.

Чтобы получить богатство, Глория предложила Муссалие купить книгу «Книга 50 и Имен». Она якобы содержит все необходимые элементы для восстановления энергии, достижения власти и управления оккультными силами.

- Каждый месяц, по три-четыре раза я отправляла ей по 1600 рублей. Я чуть не отдала все свои деньги, веря, что стану богатой, - продолжает Муссалия.

Целый год она переводила им деньги

Целый год наивная пенсионерка переводила ей деньги, однако никакого приза так и не получила. Ответа от Глории так и не было, и тогда Муссалия поняла, что попалась на уловку мошенников.

Редакция «КП-Уфа» предупреждает – будьте бдительны, не ведите переписки с подозрительными людьми и ни в коем случае не переводите им деньги.