«Жену из роддома забирать было некому»: в Санкт-Петербурге трагически погиб многодетный отец из Башкирии

Дмитрий души не чаял в своей любимой семье

43-летний уроженец Башкирии погиб в тысячах километрах от дома, оставив сиротами трех маленьких детей и вдовой молодую жену.

Трагедия произошла рано утром 25 января в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там на железнодорожной станции «Яхтенная» мужчина решил перебежать рельсы, несмотря на запрещающий сигнал светофора, но не успел и попал под колеса электрички, следующей по маршруту «Белоостров – Петербург». Машинист заметил мужчину, начал сигналить и экстренно тормозить, но было уже поздно.

- Пешеход погиб на месте. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, - сообщили в Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Та самая станция, где и произошла трагедия

ЗА ДЕНЬ ДО ГИБЕЛИ РОДИЛСЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ СЫН

Погибшим оказался 43-летний уроженец Башкирии Дмитрий Хакимов. Как рассказала коллега мужчины, Дмитрий родился в Башкирии, но в раннем возрасте вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург, где окончил университет, познакомился с будущей супругой, женился, получил должность ведущего менеджера на машиностроительном заводе. Семья была очень крепкой и дружной, супруги воспитывали двух дочерей, а в прошлом году жена осчастливила Дмитрия новостью, что скоро у них родится долгожданный сын.

И вот в минувшее воскресенье у Дмитрия, наконец, родился сын. Счастливый мужчина готовил квартиру к выписке, попутно отвечая на поздравления по телефону. А утром в понедельник отправился на работу, решил срезать путь и перебежать железнодорожные пути.

- В воскресенье родился сын, а забрать жену из роддома уже было некому… - вздыхает коллега погибшего. – Дима 12 лет отработал на нашем заводе. Мы все его хорошо знали, ценили и уважали. Он был ответственным и добросовестным сотрудником, верным и отзывчивым другом, любящим мужем и отцом.

- Вечная память. Люблю. Помню, - скорбит на своей странице в соцсетях безутешная супруга мужчины.

Похоронили Дмитрия сегодня, 28 января, на кладбище в Санкт-Петербурге. Коллеги мужчины решили организовать сбор для семьи, осиротевшей в один миг. Если вы хотите помочь близким, можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 5484 5500 1985 4973 (получатель Наталья Николаевна С., коллега Дмитрия).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего Дмитрия Хакимова.