В Минздраве Башкирии рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса

В конце этой недели в Башкирию прибудут 150, 5 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно власти Башкирии объявили о старте прививочной кампании от коронавируса. Для того чтобы попасть на вакцинацию от COVID-19, жителям республики было достаточно записаться на прием в поликлинику через сайт «Госуслуг». И только после подтверждения записи житель республики мог попасть сначала к терапевту, а затем и в процедурный кабинет. На бумаге задумка башкирских чиновников выглядит вполне по-современному: всю «бюрократию» делаешь удаленно, а потом просто приходишь и прививаешься. На деле все оказалось не так просто.

ЗАПИСЬ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

В понедельник, 25 января, корреспонденту «КП-Уфа» не удалось записаться на вакцинацию ни в одну из уфимских поликлиник через сайт «Госуслуг». Как оказалось, такая ситуация сложилась из-за банальной нехватки вакцины для всех желающих. В Минздраве Башкирии рассказали, почему записаться на вакцинацию от ковида прямо сейчас не представляется возможным.

- Все дозы вакцины, которые были в нашем распоряжении – мы использовали. На сегодняшний день первым компонентом привиты более 14 тысяч человек, а вторым – более пяти тысяч. В конце января мы рассчитываем, что в республику прибудет еще одна большая партия вакцины. А пока не получится записаться через «Госуслуги», зато каждый гражданин может записаться на вакцинацию по телефону. Достаточно позвонить в поликлинику, к которой он прикреплен, - пояснили в Минздраве Башкирии.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день вакцинацию проходят, в первую очередь, граждане из группы повышенного риска. В частности, учителя и врачи.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

- Для граждан процесс будет проходить так. Любой житель республики заходит в раздел «Госуслуг» по вакцинации от ковида и записывается на прием. При этом вакцинироваться можно не только в поликлинике, к которой прикреплен пациент. В назначенный день и час он приходит к врачу-терапевту, который проводит его осмотр, измеряет температуру, давление и сатурацию, а также задает уточняющие вопросы. Например, о наличии аллергии или хронических заболеваний у пациента. После этого желающий сам заполняет дополнительную анкету, где также есть вопросы медицинского характера, и куда нужно вписать свой номер мобильного телефона для связи, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Софья Алешина.

Сразу после прививки пациенту сообщают, когда нужно приходить для введения второго компонента вакцины от коронавируса. Соответствующее уведомление должно прийти и на электронную почту, указанную на сайте «Госуслуг».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин накануне заявил, что совсем скоро в республику прибудут еще 150,5 тысяч доз вакцины. Их отправят на пункты вакцинации, которых в Уфе всего 72. В Минздраве утверждают, что к открытию готовятся еще 13 дополнительных антиковидных кабинетов.