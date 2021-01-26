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Нейрохирурги Новосибирска спасли жительницу Башкирии

Медики удалили ей опухоль головного мозга
Эльвина АПАРИНА
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Фото скриншот телеканала «Вести». Риски были высокие, но операция прошла успешно

Фото скриншот телеканала «Вести». Риски были высокие, но операция прошла успешно

Настоящее чудо сотворили нейрохирурги из Новосибирска. Медики удалили 54-летней жительнице Башкирии опухоль головного мозга, которая мешала ей жить. Все началось с того, что Оксана Костусенко стала чувствовать себя хуже и хуже с каждым днем. Опухоль головного мозга проявила себя сначала ухудшением зрения, потом почувствовала резкое ухудшение эпилептический приступ. В Башкирии не брались за нее – случай был слишком серьезный, но Оксана не сдалась.

Женщина нашла врачей в Новосибирске и решилась на серьезную операцию. Больше пяти часов врачи удаляли опухоль размером почти с банковскую карту в труднодоступном месте. Операцию пациентка перенесла хорошо и уже через неделю была готова ехать домой. Но на этом лечение еще не закончилось – Оксану Костусенко ждет курс лучевой терапии и реабилитация, сообщает телеканал «Вести-Новосибирск». Лучевую терапию она также будет проходить в Медицинском центре имени академика Мешалкина.

- Я решила бороться до конца. Из всего, что со мной случилось, я поняла, что нужно ценить каждый день, - говорит Оксана.

Сами медики отмечают, что опухоль головного мозга – вещь коварная, потому что никогда не знаешь, как и когда она себя проявит. В Башкирии медики сразу предупредили ее – операция сложная, риски высокие. По этой причине ей ее отказались делать, тогда уже на помощь пришли новосибирские врачи.

- Сложность у Оксаны заключается в том, что опухоль распространяется на оба полушария головного мозга, затрагивает функциональные зоны, которые отвечают за речь, память, внимание, эмоции, опознавательную деятельность, то есть те функции, которые проявляются индивидуально, - рассказал врач-нейрохирург, лечащий врач Оксаны Костусенко Сергей Чернов телеканалу.

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