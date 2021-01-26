Нейрохирурги Новосибирска спасли жительницу Башкирии

Фото скриншот телеканала «Вести». Риски были высокие, но операция прошла успешно

Настоящее чудо сотворили нейрохирурги из Новосибирска. Медики удалили 54-летней жительнице Башкирии опухоль головного мозга, которая мешала ей жить. Все началось с того, что Оксана Костусенко стала чувствовать себя хуже и хуже с каждым днем. Опухоль головного мозга проявила себя сначала ухудшением зрения, потом почувствовала резкое ухудшение эпилептический приступ. В Башкирии не брались за нее – случай был слишком серьезный, но Оксана не сдалась.

Женщина нашла врачей в Новосибирске и решилась на серьезную операцию. Больше пяти часов врачи удаляли опухоль размером почти с банковскую карту в труднодоступном месте. Операцию пациентка перенесла хорошо и уже через неделю была готова ехать домой. Но на этом лечение еще не закончилось – Оксану Костусенко ждет курс лучевой терапии и реабилитация, сообщает телеканал «Вести-Новосибирск». Лучевую терапию она также будет проходить в Медицинском центре имени академика Мешалкина.

- Я решила бороться до конца. Из всего, что со мной случилось, я поняла, что нужно ценить каждый день, - говорит Оксана.

Сами медики отмечают, что опухоль головного мозга – вещь коварная, потому что никогда не знаешь, как и когда она себя проявит. В Башкирии медики сразу предупредили ее – операция сложная, риски высокие. По этой причине ей ее отказались делать, тогда уже на помощь пришли новосибирские врачи.

- Сложность у Оксаны заключается в том, что опухоль распространяется на оба полушария головного мозга, затрагивает функциональные зоны, которые отвечают за речь, память, внимание, эмоции, опознавательную деятельность, то есть те функции, которые проявляются индивидуально, - рассказал врач-нейрохирург, лечащий врач Оксаны Костусенко Сергей Чернов телеканалу.