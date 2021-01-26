Каринэ Хабирова в третий раз стала мамой

Сегодня, 26 января, стало известно, что в семье главы Башкирии Радия Хабирова родился сын. Этот факт подтвердил у себя на странице в соцсетях депутат Курултая Рустем Ахмадинуров. Ранее первая леди республики часто появлялась на публике с округлившимся животиком, но официально беременность супруги Хабиров подтвердил только в конце прошлого года.

Сама Каринэ Хабирова стала мамой в третий раз. От первого брака у нее есть старший сын, затем она родила второго сына уже будучи в браке с Радием Хабировым. И вот, сегодня стало известно, что у Каринэ родился третий сын. О том, как назовут самого младшего сына главы Башкирии пока не известно.

Напомним, у главы Башкирии Радия Хабирова есть две старшие дочери от первого брака – Светлана и Рита. Обе они сейчас проживают в Австрии вместе с бывшей женой Хабирова Ларисой Лукьяновой.

В пресс-службе главы Башкирии пообещали «уточнить» информацию о рождении малыша в семье Хабировых.