В Уфе на заводе «УФАОРГСИНТЕЗ» начался сильный пожар

По предварительным данным госпитализирован один рабочий, еще один пропал без вести

Сегодня вечером, 25 января, на уфимском заводе «УФАОРГСИНТЕЗ» начался сильный пожар. По предварительным данным сейчас на территории предприятия горят две емкости с синтетическим спиртом. На данный момент известно, что пострадал один из рабочих, его срочно госпитализировали. Еще один сотрудник числится пропавшим без вести.

На данный момент на месте работают четыре пожарных расчета – сотрудники пожарной охраны пытаются потушить открытый огонь.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщают, что пожару присвоен высший, четвертый номер сложности.

На месте работают четыре пожарных расчета МЧС России

- На месте вызова работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. Проводится наращивание сил и средств. Дальнейшая информация уточняется, - подчеркнули в экстренном ведомстве.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», предварительная причина пожара – нарушение техники безопасности. По словам собеседника сейчас всех рабочих с завода эвакуировали. Что касается жителей близлежащих домов, то их эвакуировать не будут – угрозы распространения пожара нет.

Фото: МЧС по Башкирии

В пресс-службе ПАО АНК «Башнефть», которой принадлежит завод «УФАОРГСИНТЕЗ» прокомментировали ЧП:

- На производственной площадке «Уфаоргсинтез» ведется тушение возгорания двух емкостей с нефтепродуктами. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно, - заявили «КП-Уфа» в пресс-службе «Башнефти».

Фото: МЧС по Башкирии

В компании также отметили, что на предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего.