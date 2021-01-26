Коронавирус в Башкирии на 26 января 2021 года: в Уфе открылись 72 пункта для вакцинации

В некоторых случаях прививку можно будет сделать прямо на рабочем месте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии продолжается борьба с эпидемией коронавируса, и, как уверяют власти, заболеваемость в регионе находится на стабильном уровне и под полным контролем.

Так, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 168 жителей Башкирии, а общее число инфицированных в регионе достигло 23242 человек. Большинство из них (4967 человек) переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме и находятся на амбулаторном лечении. Еще 543 человека госпитализированы: из них 51 в тяжелом состоянии переведены в реанимацию, а 15 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Всего, по оперативным данным Минздрава Башкирии, за минувшую неделю число заразившихся коронавирусом увеличилось на 1172 человека, еще 8 пациентов скончались, а 865 - благополучно выздоровели. Общее число летальных случаев в регионе выросло до 173, в основном, это пожилые люди с хроническими заболеваниями легких и сердца. Также с начала эпидемии выписано с выздоровлением 17 387 человек – это 75% от общего числа заболевших.

В БАШКИРИИ СОКРАТЯТ КОЛИЧЕСТВО КОЕК ДЛЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Также во время оперативного совещания в правительстве Башкирии министр здравоохранения региона заявил, что до конца февраля планируется сократить количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас на базе клиник развернуто 6300 инфекционных коек, при этом загруженность коечного фонда в регионе составляет всего 68 процентов. Так, например, в ковид-госпитале в поселке Зубово сейчас находятся 193 пациента, а вот в стерлитамакском госпитале – всего 72.

- С 25 января 450 коек, развернутых на базе больниц, будут возвращены в профильное использование. В целом до 15 февраля планируется сократить их число на тысячу. Разработан план по выводу медучреждений в профильную работу, а койки будут освобождаться согласно эпидемиологической ситуации, — подчеркнул Максим Забелин.

Так уже в обычный режим работы вернулись уфимские больницы №5 и №10, с 29 января к плановой госпитализации пациентов приступит клиника БГМУ, с 14 февраля в штатном режиме заработает РКБ им. Куватова.

В БАШКИРИИ ПОЯВЯТСЯ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Башкирии продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в республику уже поступило 13 842 дозы вакцины. Как уточнил Максим Забелин, первым компонентом вакцинировано уже 14 тысяч человек, а вторым пока 38,5 процентов – это чуть более 5 тысяч человек. Совсем скоро в регионе ожидается поступление еще 150,5 тысяч доз вакцины.

Сейчас под пункты вакцинации оборудованы 72 медучреждения в Уфе, также готовятся к открытию еще 13 дополнительных. Предусмотрены и мобильные пункты вакцинации, которые будут выезжать на предприятия.

- Сейчас главная задача Минздрава – отработать инфраструктуру, чтобы вакцина простаивала. Необходимо потренироваться, обучить медицинский персонал, — поручил Радий Хабиров.

В свою очередь в Минздраве напомнили, что перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование, чтобы исключить наличие противопоказаний к прививке и избежать нежелательных последствий. Все необходимые анализы назначит врач по месту жительства. Записаться на вакцинацию можно через приложение «К врачу» и на портале «Госуслуги».