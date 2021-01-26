Надежность и традиции: производство ПВХ на площадке «Каустик» в Стерлитамаке отмечает 55-летний юбилей

За последние 10 лет АО БСК увеличила объем производства ПВХ практически в два раза

Накануне генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов встретился с ветеранами цеха ПВХ на «Каустике» и поздравил их с предстоящим 55-летний юбилеем производства. Сегодня цех ПВХ - один из самых высокотехнологичных на производственной площадке «Каустик», а заслуги трудового коллектива неоднократно отмечаются руководством компании.

В преддверии юбилейной даты гендиректор БСК Эдуард Давыдов рассказал о достигнутых успехах коллектива цеха ПВХ и поделился дальнейшими планами компании по наращиванию объемов и модернизации производства. По его словам, в 2021 году компания планирует подойти вплотную к рекордной отметке - 270 тысяч тонн поливинилхлорида. С учетом внедрения новых технологий, сегодня эта цифра не выглядит такой уж фантастической. А начиналось производство поливинилхлорида в Стерлитамаке «всего» с 28 тысяч тонн.

ЛИДЕРЫ РЫНКА

Первая партия продукта была получена 26 января 1966 года. Тогда это событие стало отправной точкой к лидерству производственной площадки «Каустик» на рынке суспензионного ПВХ в России. Сегодня здесь выпускают треть всего поливинилхлорида в нашей стране.

- 55 лет назад в ночь с 25-го на 26-е января была получена первая партия поливинилхлорида. Это большое достижение, как для предприятия «Каустик», так и для всего Советского Союза. В принципе, этот факт стал ключевым для сохранения предприятия в наше время. Поэтому этот юбилей – действительно большой праздник, значение которого переоценить невозможно, - заявил Эдуард Давыдов.

Генеральный директор АО БСК также подчеркнул, что за последние 10 лет компания увеличила объем производства ПВХ практически в два раза.

- За это время на производстве произошел значительный прорыв, как в плане объемов, так и в марочном ассортименте, и по качеству - наш продукт является лучшим на рынке, - подчеркнул Эдуард Давыдов.

Гендиректор АО БСК также отметил, что перед коллективом цеха №11 руководство компании ставит задачи по дальнейшему наращиванию объемов производства.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ

Генеральный директор АО БСК Эдуард Давыдов поделился и дальнейшими планами по модернизации цеха ПВХ на «Каустике». В беседе с «Комсомолкой» он заявил, что предприятие прорабатывает проект по запуску эмульсионного ПВХ. Их этого уникального материала делают обои, современные напольные покрытия и качественный линолеум.

- В настоящее время почти 80% данного продукта в нашей стране импортируется. И мы задались целью: спроектировать, подобрать лицензиара и построить производство на 60 тысяч тонн эмульсионного ПВХ на нашей производственной площадке «Каустик». Для этого, конечно, нужно будет расширить и производство мономеров – винилхлорида и дихлорэтана. Это будет комплекс мероприятий, - делится планами Эдуард Давыдов.

По словам гендиректора БСК, запуск производства эмульсионного ПВХ – серьезный вызов, к которому подошла компания на данном этапе развития. Работа над масштабным проектом начнется уже в ближайшее время.

По словам гендиректора БСК, запуск производства эмульсионного ПВХ – серьезный вызов, к которому подошла компания на данном этапе развития

УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС

Как рассказал генеральный директор АО БСК Эдуард Давыдов, вопреки такому неблагоприятному явлению как пандемия короанвируса, производство поливинилхлорида на «Каустике» не останавливалось ни на один день. И даже закрытые границы не повлияли на отгрузку стерлитамакского ПВХ за рубеж.

- Наши иностранные партнеры из Турции, Индии, Марокко и Бангладеш испытывают устойчивый спрос на поливинилхлорид производства Башкирской содовой компании. Они от нас никуда не ушли, а только усилили сотрудничество.

Не так давно в производство ПВХ в Стерлитамаке была внедрена новая технология, позволяющая значительно увеличить объемы выпуска продукции. Благодаря этим инновациям АО БСК и стала одним из лидеров производства суспензионного поливинилхлорида в нашей стране и вышла на иностранные рынки. Стоит отметить, что этого удалось добиться, с помощью заводской науки. На производственной площадке «Каустик» работает коллектив ученых, которые на практике реализуют самые актуальные и современные достижения научной мысли.

- Мы внедрили современную инновационную технологию непрерывного дозирования инициатора, которая нам позволила увеличить выпуск ПВХ практически в два раза. Это нововведение позволяет без увеличения мощностей реакторов, без закупки дорогостоящего оборудования увеличить в два раза скорость полимеризации. В этом заслуга наших, заводских ученых. Без их труда и без рационализаторских предложений мы бы не смогли такого достигнуть, - подчеркнул Эдуард Давыдов.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По словам генерального директора АО БСК Эдуарда Давыдова, сегодня компания заботится не только о повышении производственных мощностей, но и продолжает славные традиции социальной поддержки рабочих. В помощь персоналу на производственных площадках «Каустик» и «Сода» была разработана и утверждена программа по улучшению благосостояния сотрудников.

- Во-первых, мы приняли решение повысить заработную плату для всех сотрудников – с 1 января она выросла на 12,5%. Такого на предприятии еще не было, - делится Эдуард Давыдов.

По словам гендиректора АО БСК, еще одна актуальная мера социальной поддержки, которой могут воспользоваться рабочие - компенсация процентной ставки по ипотеке. Помимо того, на предприятии запустили программу субсидирования занятия спортом – персоналу компенсирую 50% стоимости абонемента в спортзал.

- Не могу не упомянуть о программе, по которой сотрудники могут получить первое высшее образование за счет предприятия. Это довольно дорогая услуга – вечернее или заочное отделение стоит от 70 до 120 тысяч рублей в год. Компания берет на себя оплату этих расходов, - рассказал Эдуард Давыдов.

В программе по улучшению благосостояния сотрудников АО БСК содержатся и другие меры поддержки рабочих.

- Мы также расширили перечень медицинских услуг по ОМС и в два раза увеличили компенсацию на лечение и протезирование зубов. Это было очень востребовано среди наших сотрудников, такие услуги стоят очень дорого и не все могут себе это позволить, - говорит Эдуард Давыдов.

В прошлом году стартовала программа по компенсации комплексных обедов на предприятии. К тому же, с конца прошлого года в цеха на производственные площадки «Сода» и «Каустик» организована доставка обедов.

Генеральный директор АО БСК отметил, что «Башкирская содовая компания» стала первым предприятием на территории России, которое компенсировало своим сотрудникам затраты на лекарства в период пандемии коронавируса.

- Мы не требуем подтверждения или справки, что сотрудник переболел именно ковидом. Потому что люди болеют и пневмонией, и гриппом и просто ОРВИ. Мы компенсируем на покупку лекарств до 6 тысяч рублей. На сегодняшний день компенсации получили уже около 1,5 тысяч человек, - подчеркнул Эдуард Давыдов.

Руководство АО БСК ставит задачу, что с помощью целого комплекса мер по социальной поддержке сотрудников, каждый рабочий на предприятии улучшит свое благосостояние.

Сегодня цех ПВХ - один из самых высокотехнологичных на производственной площадке «Каустик»

С юбилеем производства поливинилхлорида всех сотрудников и ветеранов производства поздравляет генеральный директор АО БСК Эдуард Давыдов.

Уважаемые коллеги, ветераны! От всей души поздравляю с 55-летием производства ПВХ на нашем предприятии!

Сравнительно небольшое производство, которое начиналось всего с 45 тысяч тонн в год, сегодня - одно из ведущих в России производителей суспензионного поливинилхлорида, самого востребованного в мире полимера. Позади путь, который Вы прошли вместе с трудностями и радостями родного цеха, завода. Спасибо за созидательный труд, за преданность своему делу и любовь к нашему предприятию.

Благополучия Вам и счастья, мира в семье, исполнения всех желаний и только хороших новостей, оптимизма!

С уважением, генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов