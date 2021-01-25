Кадровые перестановки и общение горожан с чиновниками: главное с оперативки главы Башкирии

Главы всех районов республики должны возобновить личные приемы граждан

Накануне в уфимском Белом доме состоялось очередное совещание регионального правительства. Во время «оперативки» глава Башкирии обозначил ряд вопросов, на которые чиновникам следует обратить особое внимание. В частности, Радий Хабиров подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса власти перестали общаться с людьми «лицом к лицу».

- Мы перестали им давать ответы вживую, а из-за наших отписок люди часто ещё больше раздражаются. Прошлый год вообще был один из самых сложных на нашей памяти, один из самых нервозных. Люди болеют, умирают, а наши постоянные ограничения приводят к тому, что жители очень взбудоражены, - заявил Радий Хабиров.

Руководитель региона подчеркнул, что главам районов необходимо пересмотреть работу местных общественных палат и обновить их состав.

- Надо, чтобы в общественные палаты районов попадали те, кто в глаза говорит правду. Мы на уровне республики и в Совет по правам человека, и в Общественную палату приняли инициативных людей, у которых свое мнение, часто отличающееся от мнения власти. Главная задача сейчас – общаться с людьми. Руководители на всех уровнях должны начать личные приемы, - подчеркнул глава Башкирии.

КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ

На этом же оперативном совещании Хабиров сообщил о кадровых перестановках в администрации одного из районов Башкирии.

- Решением муниципального Совета от 18 января исполняющим обязанности главы Архангельского района назначен Саитгалин Айрат Закирович. Ранее он работал секретарем Совета депутатов в Кармаскалинском районе, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии заявил, что предыдущий глава района Ильшат Аминев ушел в отставку по собственному желанию. Он также попросил своих подчиненных найти экс-главе новую работу «в соответствии с квалификацией». А новому главе Архангельского района пожелал удачи.

- Он у нас молодой глава, дай бог ему удачи, и мы будем помогать, конечно, - заявил Хабиров.

НЕ ДОПУСТИЛИ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Еще один важный вопрос, который подняли чиновники на совещании в правительстве Башкирии – борьба с опасными заболеваниями домашнего скота. С докладом выступил начальник управления ветеринарии республики Азат Зиганшин. Он отчитался, что в соседних с республикой регионах обнаружили очаги заболевания африканской чумы свиней и птичий грипп. На данный момент башкирские власти удерживают ситуацию под контролем – проникновения опасных болезней на территорию региона не допущено.

По словам Азата Зиганшина, переносчиками африканской чумы свиней являются дикие кабаны. Единственный способ остановить распространение этой инфекции – дополнительный отстрел диких животных. Заболевание уже выявлено на территории соседних Самарской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях и в Татарстане.

- Управление ветеринарии республики совместно с Минэкологии и МВД приняты меры по недопущению распространения африканской чумы свиней на нашей территории. Мы выставили ветеринарные посты, Минэкологии выделили дополнительно более 50 лицензий на отстрел диких кабанов. Ежедневно проводятся рейды охотничьих бригад, организована подкормка кабанов, чтобы не приближались к свинокомплексам, - подытожил Азат Зиганшин.