«Прихожане плачут, для всех это шок»: в Башкирии сельский храм продали на аукционе за 38 тысяч рублей

Изначально храм представлял собой полуразрушенную бетонную коробку. Фото: Анастасия Гордеева

Необычная история произошла в селе Алкино-2 Чишминского района, там на аукционе с молотка ушло здание единственного в округе храма, причем оценили «дом Божий» всего в … 38 тысяч рублей. Местные прихожане не могут поверить в случившееся, ведь церковь, которую они строили собственными силами и на свои средства, оказалась в руках неизвестного мужчины, который просит за аренду 15 тысяч рублей ежемесячно. Как же так получилось, что храм вообще стал предметом торга на аукционе, и намерены ли возвращать церковь назад местные жители, выясняла «КП-Уфа».

ОДИН ХРАМ НА ВСЮ ОКРУГУ

Как рассказал настоятель храма Святого Моисея Уфимского отец Рафаэль в беседе с «КП-Уфа», здание, которое сейчас стало храмом, раньше принадлежало авторемонтному заводу министерства обороны РФ, филиал которого располагался как раз в Алкино. И в 2007 году завод решил подарить сельчанам небольшое здание, а те уже, своими силами и на свои средства, перестроили его в храм. Единственный, между прочим, в радиусе на 30 километров.

- Храм существует уж более 15 лет. Достался он нам облупившейся полуразрушенной бетонной коробкой. Потихоньку, с мира по нитке, мы превратили его в светлое благоустроенное место. Всего сельчане пожертвовали более миллиона рублей, - рассказывает священник. – Храм никогда не пустует, все священные праздники проводятся тут, люди собираются, поют, читают молитвы, освящают куличи.

Сельчане своими силами и на свои средства строили храм. Фото: Анастасия Гордеева

Вот только в 2020 году завод полностью обанкротился, и по решению арбитражного управляющего, все здания, все оборудования были выставлены на торги на залоговом аукционе. На торги было выставлено и здание, где сейчас располагается храм. Уже гораздо позже отец Рафаэль узнал, что здание неоднократно выставлялось на аукционе, но каждый раз его высокая цена (от 680 тысяч рублей) отпугивала потенциальных покупателей. Да и казалось, кто вообще на храм позарится?

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЙ «СЮРПРИЗ»

- В последний раз здание храма выставили на торги 12 октября с начальной ценой в 150 тысяч рублей, и каждый день цена падала, пока, наконец, не нашелся покупатель. 4 ноября здание купил за 38 тысяч рублей некий Денис Латыпов. Он не местный, информации о нем практически нет. Я нашел его контакты, связался с ним, и в разговоре этот Денис Латыпов сказал, что собирается переоборудовать наш храм под продуктовый магазин. Мол, теперь он собственник здания и будет распоряжаться им так, как посчитает нужным. Продавать его он тоже не собирается – ни за какие деньги. Единственное, чем он может помочь прихожанам, так это сдавать помещение в аренду за 15 тысяч в месяц, - разводит руками священнослужитель. – Конечно, для всех нас это большой шок и горе, но прихожане сразу отказались платить деньги незнакомому человеку, особенно, после того, как своими руками обустраивали храм. Причем узнали мы о продаже нашего храма аккурат накануне Рождества.

«КОГДА В ДУШАХ ЛЮДЕЙ ПРОИСХОДИТ СБОЙ?»

На ситуацию уже отреагировал заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, член СПЧ Олег Галин. Он заявил на своей странице в соцсетях, что намерен обратиться в прокуратуру и в УФАС с требованием проверить законность сделки.

- Вопросов к процедуре много. готовлю обращение в УФАС по Башкирии и прокуратуру республики о нарушении закона о конкуренции и проверке прохождения процедуры торгов. Как была проведена оценка объекта? Почему 38 тысяч? Почему не учтены при оценке неотъемлемые улучшения помещения, первоочередное право на выкуп и участие в торгах? - подчеркнул Галин.

Сейчас прихожанам предлагают арендовать храм за 15 тысяч рублей в месяц. Фото: Анастасия Гордеева

Особенно Галина возмутил тот самый покупатель, который даже на минуту не задумался, что отбирает у сельчан их единственный храм.

- Когда в душах людей происходит сбой? Как объяснить меркантильность этого человека, природу желания личной наживы на горе других, когда по всей нашей республике люди разных конфессий на личные пожертвования строят мечети, храмы, обустраивают молельные комнаты при объектах культуры и даже в тюрьмах, - задается вопросом чиновник.

Свою позицию по громкой истории озвучил и председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

– Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с уважением относятся к представителям различных религий. Поручил депутатам оперативно выехать на место, детально вникнуть в ситуацию, изучить ее на предмет законности. А главное разобраться – как можно помочь верующим, - заявил Константин Толкачев.

ОТКРЫЛИ СБОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ХРАМА

Сами же сельчане пока не видят для себя другого выхода, как начать строительство нового храма. Еще в 2016 году в Алкино были начаты работы по его возведению (тогда речь шла просто о расширении – Ред.), но успели только залить фундамент, после чего стройку пришлось остановить из-за недостатка средств. Сейчас прихожане снова объявляют сбор пожертвований, ведь на строительство нового храма потребуется примерно 3,5 млн рублей.

Если вы хотите пожертвовать деньги на строительство нового храма, то можете связаться с отцом Рафаэлем, который подробно расскажет, как можно помочь, по номеру 8(927)942-17-69 (Королев Рафаэль Витальевич).