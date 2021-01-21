Как изменилась жизнь уфимцев из-за реконструкции автомобильной развязки на улице Валиди

Перекрытие участка дороги принесло немало хлопот, а двойные хлопоты ждут уфимцев летом, когда начнется дачный сезон.

Еще до окончания новогодних праздников власти Башкирии приняли решение, которое повлияло на жизнь многих горожан. 8 января 2021 года был закрыт на реконструкцию путепровод на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Как минимум до конца года.

Из-за этого в утренний и вечерний час пик город как на въезд, так и на выезд, встал в многокилометровых пробках. Для жителей Демы и многих деревень Уфимского района добираться утром на работу в центр стало намного сложнее. Причем проблема коснулась не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта. Дорога все-таки одна.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ В ПУТИ

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» житель Демского района Уфы Сергей, после полного перекрытия путепровода время в дороге увеличилось как минимум вдвое.

- Я и до этого ремонта очень рано вставал, чтобы на работу приехать пораньше, еще до пробок. До ремонта время в дороге у меня было примерно 25 минут, а сейчас доезжаю, в среднем, за 50. При том, что до центра добираюсь через Набережную – дорога там посвободнее. Кстати, многие после перекрытия путепровода писали в комментариях, что для подъема с Набережной через Конгресс-Холл нужен полный привод. Якобы подъем там тяжелый. Так вот, я на своей «пятнадцатой» легко туда залетаю, - делится Сергей.

По словам жителя Демы, кроме того, что увеличилось время в пути до работы, других неудобств он не ощутил. В пределах микрорайона есть все необходимые для жизни магазины и заведения, поэтому ездить в центр ему нужно только на работу. А по вечерам он возвращается уже после часа пик и в пробках на выезде из города не стоит. Сергей уверен, что главное – знать пути объезда пробок и выезжать заранее. И тогда никуда не опоздаешь.

СОВЕТЫ АВТОМОБИЛИСТАМ

Многие попадают в автомобильные пробки по самым простым причинам – не пытаются их объехать и выезжают в дорогу в неудобное время.

1. Выбирайте время. Понятное дело, если вы выезжаете с работы в 18 часов, вы поедете сразу домой. Но, если вам нужно выехать в проблемную часть города просто по делам, то старайтесь сделать это до 17 часов или после 19.00. Дороги в это время будут посвободнее.

2. Не забывайте про маленькие улицы. Не сосредотачивайтесь только на Цюрупы, Валиди, ищите пути объезда. Те, кто хорошо знает город, стоит в пробках гораздо реже.

3. Включайте навигатор. Перед тем, как поехать домой или на работу, включите «Карты». Сервис построит для вас маршрут и предложит более короткий путь.

4. Пользуйтесь общественным транспортом – ваши нервы будут спокойней, а дороги свободней. Если вы живете рядом с остановкой, и каждый день ездите только в одно место в городе, то лучше поехать на автобусе. В общественном транспорте вы можете поспать/почитать, нежели нервничать, стоя в пробке на своей машине. Еще и денег сэкономите.

5. Объезжайте пробки по набережной. Кажется, многие до сих пор не знают, что новая набережная открыта для автомобилистов. По ней очень удобно объезжать пробки, машин здесь мало, асфальт хороший. Правда, есть один минус – «лежачие полицейские», которые могут создать небольшой затор, если трафик увеличится. Автомобилисты уже обращались в мэрию с просьбой убрать их, но «лежачие полицейские» пока остаются на своих местах. По совету мэрии пробки можно объезжать по улице Посадской, эта улица, как и набережная, не загружена даже в час пик.

ЭЛЕКТРИЧКА

Ну и главный совет для жителей Демы, которые работают в центре города. Как альтернативу переполненным по утрам автобусам можно использовать электричку. Благо, в рабочие дни они начинают курсировать по маршруту «Дема – Уфа» уже с 05:24 по местному времени, и до 8 часов утра на станции останавливаются четыре электрички, идущие на вокзал. Стоимость проезда на городской электричке составляет 22 рубля.

Как добраться до станции «Дема»? Она расположена параллельно улице Центральной, неподалеку от школы № 101. Чтобы добраться до станции на общественном транспорте, нужно доехать до остановки «Музей 112-й Башкирской кавдивизии» и немного пройтись пешком.

«Чистое» время в пути составляет всего 15 минут, но не стоит забывать, что пассажиру сначала нужно добраться до станции Дема, а потом еще и уехать с железнодорожного вокзала Уфы. С последним как раз могут возникнуть проблемы – интервал движения автобусов утром достаточно большой и почти все они идут переполненные. Но даже с учетом этих неудобств, житель Демы все равно сможет доехать до центра города быстрее, чем на маршрутке. Если для вас важно быстрее добраться и не смущают пересадки, то этот путь будет в самый раз.

СДАДУТ ЛИ ОБЪЕКТ РАНЬШЕ?

Перекрытие участка дороги принесло немало хлопот, а двойные хлопоты ждут уфимцев летом, когда начнется дачный сезон. Власти Башкирии сообщили, что, если рабочие будут круглосуточно трудиться на объекте, реконструкцию получится завершить раньше – до сентября 2021 года.

- Это, конечно же, улучшит дорожную ситуацию при въезде в город. Путепровод будет расширен и удлинен. Количество полос здесь будет увеличено с 4 до 6, а пассажиропоток – на 30%, - рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. - Если по итогам сегодняшнего дня (когда путепровод перекрыли полностью – Ред.) будет принято решение полностью закрыть движение на путепроводе, то мы в два раза ускорим реконструкцию и уже осенью этого года откроем там движение. Если будем его ремонтировать только вполовину, то тогда мы уйдем с этим на следующий год.

В ответ Радий Хабиров подчеркнул, что из-за многострадальной развязки сам по утрам стал добираться до Белого дома на 25 минут дольше обычного. Он потребовал от подчиненных организовать там круглосуточную работу, так как остался недоволен тем, как чиновники отработали эту тему.

- Началось все неудачно - неудачное время начала, плохо разъяснили, - отметил Хабиров.

На объекте сейчас работают круглосуточно две смены по 30 человек, задействовано 10 единиц техники.

ЧТО ТВОРИТСЯ СЕЙЧАС?

«Комсомолка» следит за тем, что происходит на путепроводе каждый день. К сожалению, пробок избегать уфимцам никак не удается. Уже в 17 часов город встает в 10-балльные пробки, а падать транспортный трафик начинает только после 19 часов. Такая же ситуация происходит и утром. Если в 7 утра «Яндекс.Навигатор» показывает двухбалльную загруженность, то ближе к 8:00 она вырастает до 9 или 10.

На объекте сейчас работают круглосуточно две смены по 30 человек, задействовано 10 единиц техники.

- На данный момент демонтированы 10 балок из 20 имеющихся. Вес одной балки составляет от 42 до 50 тонн. В ближайшее время демонтируем, также в ночное время, остальные. Кроме того, демонтирована основа старой опоры со стороны улицы Воровского. Здесь будет увеличена длина балок с 24 до 33 метров. Также сейчас производятся работы по снятию асфальтобетонного покрытия, перильного ограждения с оставшейся части путепровода, по устройству буронабивных свай и изготовлению арматурных каркасов, ведется подготовка геодезической основы для бурения площадок, – прокомментировали в мэрии.

Всю актуальную информацию по путепроводу можно прочитать на сайте администрации города. А за реконструкцией следить в режиме «онлайн» с помощью камер наружного видеонаблюдения «Уфанет».

«КП-Уфа» следит за развитием событий.